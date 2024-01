Eleonora Giorgi: “Sono alla terza chemio. Le nozze di Paolo? La malattia aveva sospeso la proposta” Eleleono Giorgi ha aggiornato i follower sulle sue condizioni di salute dopo la diagnosi di tumore al pancreas: è arrivata alla terza seduta di chemioterapia con un pò di paura, ma ora sta bene. E sulla proposta di matrimonio del figlio Paolo Ciavarro a Clizia Incorvaia: “Avrebbe fatto prima, ma questo mio conquasso autunnale ha stravolto le cose”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

802 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eleonora Giorgi continua a combattere contro il tumore al pancreas che le è stato diagnosticato qualche mese fa. L'attrice non ha intenzione di arrendersi e continua a racontare sui social il suo percorso per affrontare la malattia. Oggi, 3 gennaio, si è sottoposta alla terza seduta di chemioterapia e ha fatto sapere di stare bene. Il 2024 appena iniziato ha per lei in serbo belle notizie: il figlio Paolo Ciavarro ha chiesto alla fidanzata Clizia Incorvaia di sposarlo e Giorgi non potrebbe essere più felice per lui.

Come sta Eleonora Giorgi alla vigilia della terza chemio

Con un video pubblicato sui social nella serata del 2 gennaio, Eleonora Giorgi ha fatto sapere ai suoi follower di stare bene e di essere alla vigilia della terza seduta di chemioterapia, che si prospetta molto forte:

Sto molto bene. Domani faccio la terza chemio, sarà forte, ma si lotta. Sono anche un pò spaventata, ma la voglio forte perché voglio assolutamente raggiungere l'obbiettivo di ridurre questo maledetto tumore e potermi operare. Ho un pò paura.

Eleonora Giorgi commenta il matrimonio del figlio Paolo Ciavarro

L'ultimo giorno del 2020, Paolo Ciavarro ha chiesto a Clizia Incorvaia di sposarlo, affidando al figlio Gabriele l'anello per la proposta. Un momento romantico ed emozionante, che ha riempito di gioia la futura suocera Eleonora Giorgi. Ospite di pomeriggio Cinque con Myrta Merlino, ha commentato quanto accaduto:

Io credo che Paolo avrebbe fatto pure prima ma questo sconquasso autunnale mio ha stravolto un po' le cose. Ora però ci siamo rasserenati e speriamo bene. Avrei tanto voluto una telecamere per vedere Gabri, il mio nipotino. Lui è sempre molto precisino e me lo immagino mentre andava dalla mamma con la scatolina tutto preso di sè per fare questa cosa.