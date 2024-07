video suggerito

Quanto costano i due vestiti da sposa di Clizia Incorvaia Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono marito e moglie. Nel giorno del sì, la sposa ha indossato due abiti: uno tradizionale, uno scintillante per la festa.

A cura di Giusy Dente

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Galeotta fu l'esperienza al Grande fratello Vip, dove si sono conosciuti e innamorati. A distanza di quattro anni e dopo la nascita di un figlio (il piccolo Gabriele) Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono convolati a nozze. La coppia ha scelto la Versilia: si sono sposati a Forte dei Marmi e hanno festeggiato fino a notte fonda con amici e parenti al Maitò, un esclusivo beach club. Nel giorno del sì, la sposa ha indossato due abiti. Come molte spose moderne fanno, anche lei ha preferito un look elegante e minimal per la prima parte della giornata e un outfit più trendy per il party serale.

I due abiti da sposa di Clizia Incorvaia

Sia per il bachelorette party che per il matrimonio, Clizia Incorvaia si è affidata a Galia Lahav. Il brand a giugno aveva firmato tutti i candidi look per l'addio al nubilato: l'influencer era partita con le amiche alla volta della Sicilia. Lo stesso marchio l'ha vestita nel giorno del sì. La sposa ha scelto due abiti molto diversi tra loro.

Clizia Incorvaia in Galia Lahav

Il primo è un modello semplice e sobrio, davvero minimal: vestito strapless dalla linea liscia e silhouette leggermente a sirena, arricchito solo da dettagli in pizzo sulla scollatura, ripresi anche sui guanti coordinati. Clizia Incorvaia ha scelto un bouquet non tradizionale: blu, perfetto per il tema marino della giornata.

Il primo vestito da sposa

Galia Lahav anche per il secondo vestito da sposa, quello per il party serale. In questo caso, la sposa ha puntato su una creazione più fresca e sbarazzina, adatta ai festeggiamenti. Ha quindi scelto uno scintillante mini dress total white tempestato di glitter, con la gonna a ruota di tulle e un bustier strapless steccato. A completare il tutto, una coroncina da vera principessa.

Il secondo vestito da sposa

Entrambe le creazioni sono disponibili online. Il primo, il modello Annabel, costa 1840 euro. Il secondo, che porta il nome Hope, attualmente risulta sold out. Il prezzo è di 1831 euro.