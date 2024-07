Il vestito da sposa di Clizia Incorvaia: guanti e velo per il matrimonio con Paolo Ciavarro

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono marito e moglie, dopo quattro anni di fidanzamento e un figlio, Gabriele. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Lei ha alle spalle la fine del matrimonio con Francesco Sarcina, dal quale aveva avuto la prima figlia Nina. Lui è il volto di Forum. La coppia è convolata a nozze a Forte dei Marmi. Hanno scelto la Versilia, un luogo dal valore simbolico, perché è lo stesso dove i genitori di lui, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si innamorarono sul set di un film. La festa si svolgerà poi al Maitò, un beach club esclusivo. La coppia e alcuni invitati alloggeranno al Grand Hotel Principe di Piemonte. Per l'occasione la sposa ha scelto due abiti.

Chi ha firmato il primo abito da sposa

Il mese scorso Clizia Incorvaia ha rispettato la tradizione dell'addio al nubilato. È partita con le amiche alla volta della Sicilia, per un bachelorette weekend di totale relax e divertimento. Il bianco ha fatto da filo conduttore dei due giorni di festa: tutti look candidi per la promessa sposa, che per l'occasione si è affidata al luxury brand Galia Lahav, specializzato proprio nel settore wedding. Lo stesso marchio ha firmato anche i due look nuziali: uno per la cerimonia, l'altro per la serata. Ormai è un'usanza molto gettonata questa: scegliere un primo outfit tradizionale e romantico, poi un secondo più sbarazzino e moderno per scatenarsi e divertirsi con gli amici al party successivo.

Clizia Incorvaia in Galia Lahav

Il primo vestito da sposa di Clizia Incorvaia

Abito sartoriale firmato Luigi Bianchi Cerimonia per Paolo Ciavarro, abito da sposa firmato Galia Lahav per Clizia Incorvaia. Quest'ultima non ha avuto dubbi sulla scelta del look bridal: si è definita una sposa "atipica" per aver scelto il vestito online, un modello femminile e sobrio che rispecchia il mood della cerimonia e il contesto marino. Si tratta di una sirena strapless dalla linea liscia e sinuosa, arricchito solo da dettagli alcuni dettagli in pizzo sulla scollatura e da un paio di guanti al gomito coordinati. Clizia non ha rinunciato al tradizionale velo di tulle, mentre in fatto di capelli ha detto no ai raccolti, preferendo tenere la chioma sciolta con qualche ciocca intrecciata decorata con delle perline.

Il secondo abito di Galia Lahav

Il secondo vestito da sposa di Clizia Incorvaia

Come ormai da tradizione tra le star, Clizia si è cambiata nel corso del ricevimento, sfoggiando un secondo abito più fresco e sbarazzino per i festeggiamenti serali. A poche ore dal sì ha indossato un romantico mini dress total white tempestato di glitter di Galia Lahav, un modello con la gonna a ruota di tulle e un bustier strapless steccato che ha messo in risalto il décolleté. Non sono mancati i tacchi a spillo, il bouquet in tinta e un cerchietto-coroncina scintillante. Il dettaglio che non è passato inosservato? La sposa è apparsa super chic con un caschetto corto e liscio, rivelando indirettamente di aver utilizzato delle lunghe extension sull'altare.