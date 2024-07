video suggerito

Clizia Incorvaia ha tagliato i capelli al matrimonio: la trasformazione dalla chioma lunga al caschetto È passata una settimana dal matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ma ancora oggi se ne continua a parlare: ecco qual è il segreto della doppia acconciatura sfoggiata dalla sposa.

A cura di Valeria Paglionico

Clizia Incorvaia si è sposata lo scorso weekend, è diventata la moglie di Paolo Ciavarro, coronando così il suo sogno d’amore dopol'incontro al GF Vip e la nascita del piccolo Gabriele. Il matrimonio è stato celebrato a Forte dei Marmia Forte dei Marmi, luogo particolarmente caro alla mamma dello sposo Eleonora Giorgi, ed è stato il trionfo del romanticismo e dello stile estivo. L'influencer ha incantato tutti con due diversi abiti bianchi, il primo lungo e con i guanti coordinati, il secondo con la gonna corta e scintillante, cosa dire dei suoi capelli? Ha optato per un drastico cambio look nel corso della cerimonia: ecco come si è trasformata col taglio netto.

Il taglio di capelli durante il matrimonio

Erano mesi che Clizia Incorvaia preparava tutti i dettagli del suo matrimonio in modo meticoloso e, a giudicare dal risultato, non è rimasta assolutamente delusa. Cos'è che ha reso il suo look bridal ancora più unico e sofisticato? L'acconciatura, soprattutto perché l'ha modificata in modo estremo durante la giornata. Ha pronunciato il sì con i capelli lunghi e sciolti ma con qualche micro treccina, mentre per i festeggiamenti serali ha sconvolto i presenti con un caschetto corto e netto arricchito da un cerchietto bon-ton. Se inizialmente si credeva che avesse usato semplicemente delle extension, ora ha rivelato la verità: ha tagliato la chioma in modo drastico mentre la cerimonia era in corso.

Clizia dal parrucchiere durante il matrimonio

Clizia Incorvaia col nuovo caschetto

A rivelare il segreto delle pettinature è stata Clizia in persona, che proprio di recente ha mostrato un video che la ritrae tra le grinfie del parrucchiere durante il suo matrimonio. Al motto di "Non vorrai cambiare hair look durante il tuo matrimonio" ha postato il video del taglio netto, dando prova di grande coraggio, visto che non poteva conoscere in anteprima il risultato finale. Alla fine ha sfoggiato un adorabile bob coquette style portato liscio, acconciatura perfetta per scatenarsi in mini dress. In quante sarebbero disposte a mettere in atto un simile colpo di testa nel giorno delle proprie nozze?

