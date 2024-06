Clizia Incorvaia come una principessa: si prepara al matrimonio in abito bianco e corona

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Clizia Incorvaia in Galia Lahav

Clizia Incorvaia ha organizzato uno spettacolare addio al nubilato con le amiche. Al matrimonio manca poco e lei è volata in Sicilia per qualche giorno, per un weekend all'insegna del divertimento e del relax, di cui ha condiviso diversi momenti sui social, con fan e follower. La futura sposa ha pensato davvero a tutto: allestimenti, abiti, accessori: tutto studiato nei minimi dettagli per rispecchiare il tema del weekend. Immancabili, ovviamente, gli outfit candidi da perfetta futura sposina.

L'addio al nubilato di Clizia Incorvaia

Manca davvero poco al sì di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due, già genitori del piccolo Gabriele nato due anni fa, si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip. Diventeranno marito e moglie il prossimo 12 luglio in Versilia. Parteciperanno alla cerimonia e alla festa circa 200 invitati, tra cui diversi volti noti del mondo della tv: poi la coppia partirà per le Maldive, per il viaggio di nozze. Per l'addio al nubilato, invece, la futura sposa ha scelto la Sicilia: il bachelorette weekend si è tenuto a Rocca dei Saraceni, location in provincia di Enna. Prima un picnic (con dolcetti decorati con la foto dello sposo), poi il party in piscina 8con un gonfiabile a forma di diamante rosa), sono stati giorni di grande gioia e divertimento. Per i festeggiamenti, Clicia Incorvaia ha anticipato i look nuziali con una serie di outfit candidi.

Clizia Incorvaia in Galia Lahav

I look della futura sposa

Cosa indosserà Clizia Incorvaia nel giorno delle nozze? Ospite del programma Storie di Donne al Bivio ha svelato che per la cerimonia avrà un abito bianco "sobrio, lineare, geometrico". E il bianco è stato il filo conduttore di tutto il bachelorette weekend. La futura sposa ha indossato una serie di look personalizzati, tutti a tema: il costume intero con sandali e occhiali coordinati, un abitino con piume e paillettes argentate, ovviamente il velo sulla testa. Per la cena finale ha puntato su una creazione firmata Galia Lahav, luxury brand specializzato proprio nel settore wedding. Il vestito a sirena lascia la schiena nuda e lo ha abbinato a una coroncina da principessa.