Clizia Incorvaia festeggia l'addio al nubilato, le foto del weekend con le amiche prima delle nozze In attesa delle nozze a luglio con Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia è volata in Sicilia per festeggiare l'addio al nubilato con alcune amiche. Un weekend all'insegna del relax e del divertimento, come mostrando i video e le immagini condivise finora sui socia.

A cura di Elisabetta Murina

Clizia Incorvaia presto sposa. In attesa delle nozze con Paolo Ciavarro, la showgirl ha organizzato il suo addio al nubilato in Sicilia, con alcune delle amiche più care. Un weekend all'insegna del divertimento e del relax, che la futura sposa ha voluto raccontare sui social con numerosi video e scatti.

L'addio al nubilato di Clizia Incorvaia, il weekend in Sicilia con le amiche

Come mostrano le immagini condivise su Instagram, Clizia Incorvaia è volata in Sicilia per il suo addio al nubilato. Ha organizzato un weekend con la sorella Micol Incorvaia e alcune amiche, come Rita Rusic. Il piccolo gruppo ha fatto un picnic all'aperto su un tavolo allestito nei minimi dettagli. Tra le decorazioni si notano dei piccoli dolcetti con l'immagine dello sposo Paolo Ciavarro. Poi una festa in piscina, dove la showgirl ha voluto usare un particolare materassino: un enorme diamante di colore rosa. E questo è solo un assaggio del fine settimana, dal momento che i festeggiamenti proseguiranno anche sabato e domenica.

Le nozze a luglio in Versilia

Clizia Incorvaia sposerà Paolo Ciavarro il prossimo 12 luglio. La futura sposoa lo aveva annunciato nel corso del programma Storie di Donne al Bivio, precisando di aver cambiato piani rispetto all'inizio. In un primo momento, infatti, le nozze sarebbero dovute essere a ottobre in Campania. Per la cerimonia avrà un abito bianco "sobrio, lineare, geometrico" e saranno presenti circa 200 invitati, tra cui Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ex coniugi e genitori dello sposo. Dopo il fatidico sì, partiranno per un romantico viaggio di nozze alle Maldive. Paolo Ciavarro e Clizia si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip e da poco sono diventati genitori per la prima volta insieme del piccolo Gabriele.