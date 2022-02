Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori, è nato Gabriele Gli ex concorrenti del GF VIP Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati oggi genitori, è nato Gabriele. L’emozionante annuncio con un post su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Lo ha annunciato pochi minuti fa la coppia con un post su Instagram: "Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro" ha scritto lei, già mamma di Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina, a corredo di una foto di famiglia. Lo stesso post è stato condiviso dal neo papà, felice ed emozionato.

Gli auguri di amici e colleghi

Cuori e messaggi di auguri per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che nelle ultime ore sono diventati genitori di Gabriele. Sotto al post condiviso da entrambi, amici e colleghi hanno espresso la loro gioia per il nuovo arrivato: "Ti ho sognata questa notte. Me lo sentivo, ragazzi auguriii. Che felicità" ha scritto Francesca Barra, "Meraviglia" Roberta Bonanno. Tra fan e utenti Instagram felici per la nascita, Paolo e Clizia sono avvolti da un abbraccio virtuale incredibile.

La storia d'amore nata al GF VIP

Solo pochi giorni fa si sono resi protagonisti della puntata del Grande Fratello VIP entrando in giardino per salutare i concorrenti in gara. Quella è la stessa casa che è stata palcoscenico del loro amore: si sono incontrati per la prima volta e innamorati proprio grazie al reality. Hanno realizzato il loro sogno di allargare la famiglia dopo i mesi difficili soprattutto per Clizia che ha dovuto lottare contro il Covid durante la gravidanza. L'ex gieffina oggi ha regalato un fratellino a Nina, nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni. A giugno 2021 Clizia ha aperto anche la parentesi matrimonio rivelando: