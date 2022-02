Clizia Incorvaia torna al GF Vip col pancione: per il rientro nella casa indossa i tacchi griffati Clizia Incorvaia è tornata al Grande Fratello Vip, insieme Paolo Ciavarro è stata l’ospite speciale della puntata di San Valentino, così da celebrare l’amore da sogno nato proprio nella casa. Oltre a mettere in mostra il meraviglioso pancione, ha anche sfoggiato un look trendy dai dettagli griffati.

A cura di Valeria Paglionico

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono tornati al Grande Fratello Vip a due anni dalla loro esperienza al reality, lo hanno fatto nella puntata di San Valentino, così da celebrare l'amore nato sotto i riflettori della nota casa di Cinecittà. Si sono innamorati in maniera del tutto inaspettata, tanto che lo stesso Alfonso Signorini ha sottolineato che "sulla carta" non avevano nulla in comune, ma hanno stravolto ogni pronostico e ad oggi aspettano il loro primo figlio. Per il gran rientro negli studi Mediaset l'influencer ha scelto un look trendy e griffato che ha messo in risalto il meraviglioso pancione: ecco cosa ha indossato.

Clizia Incorvaia esalta il pancione col minidres

Manca davvero poco al parto di Clizia Incorvaia, tanto che lei stessa non escludeva di poter entrare in travaglio durante la puntata di San Valentino del GF Vip. Per fortuna tutto questo non è accaduto e in compagnia di Paolo Ciavarro è rientrata nella casa, così da rivedere i luoghi che hanno visto sbocciare il loro amore. Ha esaltato il pancione con un minidress trendy e sbarazzino, un modello nero che le ha fasciato le forme decisamente modificate dalla dolce attesa, con la gonnellina a pieghe, le maniche corte e il colletto Peter Pan in total white.

Le pumps di vernice di Clizia Incorvaia al GF Vip 6

Per completare il look sfoggiato al GF Vip 6 Clizia non ha rinunciato ai dettagli griffati. Ha abbinato l'abitino a un paio di collant velati e a delle pumps di Prada, un modello "comodo" di vernice nera con la punta quadrata, un mini cinturino intorno alla caviglia, il plateau e il tacco quadrato (prezzo 690 euro). Insomma, la Incorvaia in gravidanza non ha mai rinunciato alla sua passione per le scarpe alte, anche se ha temporaneamente abbandonato i tacchi a spillo. In questa versione "futura mamma fashion" non è forse meravigliosa? A questo punto non resta che aspettare qualche giorno per vederla finalmente con il piccolo Gabriele Ciavarro tra le braccia.