Clizia Incorvaia per la luna di miele con Paolo Ciavarro sceglie il bikini da sposa bianco Clizia Incorvaia è in viaggio di nozze con il marito Paolo Ciavarro: la coppia, che si è sposata poche settimane fa a Forte dei Marmi, è in Sicilia insieme al figlio Gabriele. Per l'occasione, l'influencer sfoggia un bikini bianco da sposa.

A cura di Arianna Colzi

Clizia Incorvaia con il figlio Gabriele

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono in viaggio di nozze in Sicilia, terra natale dell'influencer. La coppia si è sposata a Forte dei Marmi poche settimane fa e ora si sta godendo la luna di miele insieme al figlio Gabriele. Insieme a loro c'è anche Nina, la figlia che Incorvaia ha avuto da Francesco Sarcina qualche anno fa. Per questa prima vacanza da marito e moglie, l'influencer ha sfoggiato una serie di look da mare super di tendenza, compreso un bikini total white perfetto per il viaggio di nozze.

Il costume bianco di Clizia Incorvaia

"Risvegli belli tra bronci adorabili e sorrisi…Buongiorno da noi", scrive Clizia Incorvaia accanto alle foto con il figlio Gabriele. L'influencer ha condiviso una serie di scatti con il piccolo in braccio durante la luna di miele siciliana. Per un look da sposa che si adatti anche al mare, ha optato per uno dei costumi più di tendenza per l'estate 2024: il bikini total white. Il modello semplice a triangolo è impreziosito da una serie di borchie sia sul reggiseno che sugli slip. Un dettaglio che rende meno minimal un semplice bikini bianco.

Per un look total white perfetto per una neo speso, Incorvaia ha aggiunto un dettaglio glamour molto amato dalle star per questa stagione estiva: la bandana. Anche questa è bianca e con una texture colorata, perfetta per raccogliere i capelli biondissimi di Clizia, che ha tagliato proprio in occasione del matrimonio. Il look per il mare è impreziosito da un collana con ciondoli a forma di conchiglia dal colore madreperlaceo.

Il bikini bianco con le borchie