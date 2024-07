Clizia Incorvaia in viaggio di nozze: qual è la “città più bella dei mortali” della luna di miele

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ad Agrigento

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si stanno godendo i primi giorni da marito e moglie. La coppia è convolata a nozze il 12 luglio: si sono sposati a Forte dei Marmi, coronando un amore sbocciato quattro anni fa davanti alle telecamere. Si sono infatti conosciuti al Grande Fratello Vip nel 2020, la relazione è proseguita anche all'esterno della Casa e nel 2022 è nato Gabriele. L'influencer ha anche un'altra figlia, Nina, nata dal precedente matrimonio con Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni. I neo sposini dopo il fatidico sì sono partiti subito per il tradizionale viaggio di nozze. Per la luna di miele hanno scelto la Sicilia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro in Sicilia

La coppia si sta godendo le bellezze della Sicilia e stanno testimoniando sui social le tappe del viaggio di nozze, condividendo foto e video con fan e follower. L'isola è la terra d'origine dell'influencer, cresciuta a Pordenone, ma nata ad Agrigento, città a cui è molto legata e che frequenta spesso. Non poteva che essere quindi una tappa della luna di miele. I neo sposini si stanno godendo tutte le bellezze locali: spiagge paradisiache, romantici tramonti, mare cristallino.

Ma in una terra come la Sicilia, piena di storia, non potevano non considerare anche le sue bellezze artistiche e archeologiche. Mister e Miss Ciavarro hanno fatto visita alla Valle dei Templi di Agrigento, un luogo che tutto il mondo ci invidia. È la "città più bella dei mortali", espressione usata da Pindaro, che la definì così perché colpito dalla sua bellezza, dal suo sfarzo che ha incantato artisti e poeti. Coi suoi antichi templi dorici, visitati ogni anno da milioni di turisti, la città è un vero e proprio museo a cielo aperto. Il complesso archeologico, nella sua interezza, è una preziosa eredità del mondo classico, che ci ricorda i tempi che furono.