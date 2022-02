Clizia Incorvaia dopo il parto con le piume: il primo look da neo mamma in pigiama di seta Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori, hanno accolto in famiglia il piccolo Gabriele. Le prime foto della famiglia al completo arrivano dall’ospedale.

A cura di Giusy Dente

Instagram @cliziaincorvaia

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori: è nato Gabriele. La coppia ha testimoniato sui social questi nove mesi di attesa condividendo ogni momento con grande entusiasmo: il neonato è il coronamento del loro amore, sbocciato quando meno se lo aspettavano. E ora progettano le nozze. Lei è l'ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni: i due, che durante il matrimonio hanno avuto una figlia (Nina) si sono detti addio nel 2019, a causa di un presunto tradimento ai danni del cantante. Lui invece è figlio di Eleonora Giorgi. Ha conosciuto Clizia durante la partecipazione al Grande Fratello VIP, dunque è un amore nato davanti alle telecamere, a cui gli spettatori si sono subito affezionati, proseguito anche a reality finito. La famiglia adesso si è allargata e le prime foto del piccolo Gabriele arrivano direttamente dall'ospedale: i genitori sono pieni di gioia, gratitudine e amore.

Il primo look da mamma di Clizia Incorvaia

Il piccolo Gabriele è venuto al mondo il 19 febbraio: a darne l'annuncio è stata proprio Clizia Incorvaia, con una foto condivisa sui social che la vede nel letto d'ospedale, assieme al compagno che la bacia e al neonato stretto tra le braccia. Il tenero scatto ha scatenato una pioggia di auguri da parte di fan e follower. Non sono mancati i commenti di volti noti del mondo dello spettacolo, come Francesca Sofia Novello (a sua volta in dolce attesa), Francesca Barra, Adriana Volpe, Fernanda Lessa, Giulia Salemi e molti altri. Insomma, una vera e propria ondata di amore ha travolto la coppia.

Instagram @cliziaincorvaia

Mamma e figlio si trovano ancora in ospedale, presso il Gemelli di Roma. Da lì arrivano anche le nuove foto, che testimoniano la grande gioia dei due genitori per l'arrivo del bambino. La Incorvaia indossa un elegante pigiama color crema con piume all'altezza dei polsi e delle caviglie ed è leggermente truccata in viso; capelli sciolti sulle spalle e tenuti fermi da due clip color oro. Mentre la mamma mangia un cornetto, il bambino è attaccato al seno: "Colazione per 3! Qualcuno è il più famelico, chi sarà mai?" ha scritto la Incorvaia.