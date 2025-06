Il primo look estivo di Kyan: il figlio di Giulia Salemi è adorabile con la salopette a righe

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Giulia Salemi sta vivendo un momento magico della sua vita: lo scorso gennaio è diventata mamma per la prima volta e non potrebbe essere più felice. Ha messo al mondo Kyan, il suo primo figlio nato dall'amore con Pierpaolo Pretelli, e ora trascorre le giornate tenendolo tra le braccia e prendendosi cura di lui. Certo, ha deciso di riprendere a lavorare fin dai primi mesi di maternità, ma è chiaro che il piccolo è ormai diventato la sua priorità. Sui social non può fare a meno di documentare la nuova quotidianità da madre, rivelando le "gioie e i dolori" di questa esperienza. Il dettaglio più adorabile su cui si concentra? I dolcissimi look scelti per il bimbo.

La prima estate da mamma di Giulia Salemi

L'estate 2025 è ormai arrivata e le star si stanno preparando per renderla unica. Per Giulia Salemi questa volta sarà decisamente più speciale rispetto agli scorsi anni, il motivo? Si tratterà delle prime vacanze da mamma e le trascorrerà in compagnia del piccolo Kyan e del compagno Pierpaolo Pretelli (attualmente in Honduras per L'Isola dei Famosi). Certo, probabilmente non farà nulla di folle o di particolarmente esotico, ma la cosa certa è che, vista la presenza del bimbo, sarà un'esperienza indimenticabile. Al momento l'influencer non ha ancora rivelato la location scelta per le ferie ma sta già curando nei minimi dettagli l'armadio estivo del primogenito.

Il look estivo di Kyan

Quanto costa la salopette estiva di Kyan

Il primo look estivo di Kyan? Lo ha rivelato sui social mamma Giulia, che proprio nelle ultime ore ha scattato un primissimo piano al bimbo, mostrando con orgoglio il suo primo completino dal mood vacanziero. Si è rivolta al brand britannico Il Porticciolo e per il figlio ha scelto un'adorabile salopette per neonati, un modello con i pantaloni a pagliaccetto a righe bianche e rosse assolutamente perfetta per affrontare il caldo. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduta a 58.95 euro. Per completare il tutto mamma Giulia ha scelto una polo bianca con dei dettagli rossi sul colletto, lasciando il bimbo a piedi nudi. In quanti non vedono l'ora di ammirare Kyan in versione balneare?

Il Porticciolo