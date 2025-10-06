Cosa ha indossato Giulia Salemi per il battesimo del figlio Kian

Ieri è stato celebrato il battesimo di Kian, il primo figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, e per l’occasione i due hanno organizzato una festa con parenti e amici. Cosa ha indossato la neomamma per l’occasione?

Ieri è stata una giornata speciale per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i due hanno celebrato il battesimo di Kian, il figlio nato all'inizio di gennaio 2025, approfittandone per organizzare una festa intima con i parenti e gli amici più cari. La coppia (almeno fino ad ora) non ha condiviso sui social foto e video della giornata, sono stati gli invitati a farlo, rivelando ai fan alcuni dettagli del party per il piccolo. Tra festoni a tema, abbracci e risate, il piccolo Kian si è goduto la giornata in compagnia, diventando protagonista di una serie di scatti che di sicuro la mamma e il papà conserveranno con affetto. Cosa ha indossato per l'occasione l'influencer?

Il battesimo a tema orsetti di Kian

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non hanno reso il battesimo di Kian un evento social, hanno preferito goderselo in forma privata (anche se naturalmente le foto sono finite su Instagram). Hanno organizzato tutto nei minimi dettagli, rendendo l'atmosfera unica e suggestiva.

Kian con l’amico di Giulia Salemi Matteo Evandro

Il tema del party era "orsetti" e la location è stata allestita in modo impeccabile per rispettarlo. Maxi pupazzi poggiati sul pavimento, torta a tre piani decorata con dolci cagnolini bianchi, piccoli peluches usati come bomboniere e una cascata di palloncini azzurri e panna: a farla da padrone sulla "parete attrezzata" è la scritta "Il battesimo di Kian", dove sia i genitori che gli ospiti si sono scattati una foto col festeggiato.

Il battesimo di Kian

L'abito bianco di Giulia Salemi

Cosa ha indossato Giulia Salemi per il battesimo di Kian? Nonostante l'autunno sia ormai arrivato, ha puntato tutto sul bianco, aggiungendo un tocco etereo e luminoso alla cerimonia. Ha indossato un tubino firmato CHB, per la precisione un modello con gonna midi fasciante e bustier a effetto corsetto con una maxi scollatura sia sul davanti che sui lati del décolleté.

Giulia Salemi in CHB

Qual è il prezzo dell'abito? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 891 euro. Per completare il tutto la neomamma ha scelto un paio di sandali gioiello total gold con laccetti incrociati intorno alla caviglia e ha poi tenuto i capelli sciolti.

Giulia Salemi in CHB

Pierpaolo ha optato per un completo di lino color sabbia abbinato a camicia con collo coreano, mentre Kian era un principino con cardigan bianco, bermuda blu e calzettoni coordinati. La dolce famiglia non è forse adorabile?