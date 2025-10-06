Giulia Salemi festeggia il Battesimo di Kian tra peluche e palloncini: qual è la bomboniera

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato con le persone care il Battesimo di Kian: una giornata speciale e piena d’amore, tutta da ricordare.

A distanza di quasi un anno dalla sua nascita, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il Battesimo del piccolo Kian. Per l'occasione ci hanno tenuto ad avere accanto tante persone speciali, proprio per celebrare in grande stile questo momento e circondare d'amore il loro tanto desiderato bambino. È stata una giornata da ricordare, organizzata in ogni dettaglio assieme a professionisti nell'ambito degli eventi, proprio per rendere tutto perfetto e indimenticabile, dall'allestimento alla torta, dai fiori alle bomboniere per gli ospiti. "Parli già quanto la mamma e sei gioioso come il papà" ha scritto un'amica della coppia su Instagram, postando le immagini dell'evento, che si è svolto a Milano.

Cosa ha scelto Giulia Salemi come gadget

Giulia Salemi per l'occasione ha scelto un look candido: il bianco è perfetto in questa occasione, perché è proprio il colore della purezza. La showgirl ha puntato su un abito monocromatico, un tubino aderente con schiena nuda lungo fino alle caviglie firmato CHB Christian Boaro. Per il Battesimo del suo bambino ha organizzato un party a tema speciale, avvalendosi dell'aiuto di un team di professionisti molto noti nell'ambiente, che hanno curato le feste e i momenti speciali di diverse celebrities.

In questo caso, si è scelto l'azzurro come colore portante, declinato su palloncini, fiocchi, fiori, dolcetti e ovviamente presente anche sulla torta. I pupazzetti di peluche sono stati un altro elemento fondamentale e ricorrente, sia nell'allestimento che come decorazione sulla torta; e i pupazzetti sono tormati anche come gadget da regalare a fine giornata. È il simbolo per eccellenza dell'infanzia, il giocattolo più amato dai bambini, ma che in realtà non smette mai di esercitare il suo fascino anche sui grandi.

Leggi anche Cosa ha indossato Giulia Salemi per il battesimo del figlio Kian

Sulla parete principale, accanto agli scaffali pieni di peluche, campeggiava la scritta "Il battesimo di Kian". L'evento arriva a conclusione di un anno denso di impegni per la coppia e chissà cos'altro bolle in pentola! Pierpaolo Pretelli è stato l'inviato de L'Isola dei Famosi e ora è in tour a teatro con Rocky The Musical, mentre Giulia Salemi è la co-conduttrice di The Cage.

Kian resta ovviamente la loro priorità, ma lei a Fanpage.it ha raccontato che si aiutano molto nella gestione familiare e che ciascuno fa la sua parte. In questo modo nessuno dei due deve annullarsi o rinunciare alla carriera, chiudendosi solo nel ruolo di genitori, ma possono continuare a realizzarsi anche nell'ambito lavorativo.