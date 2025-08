Giulia Salemi una di noi, ammette il fail: “Scopro ora che il look l’avevo messo sbagliato”

Errore di stile per Giulia Salemi, che con autoironia ha ammesso di aver messo il look nel modo sbagliato: ma se ne è accorta troppo tardi a festa ormai finita!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno messo in pausa gli impegni di lavoro e sono partiti alla volta di Ostuni per le vacanze estive. Proprio lì hanno festeggiato i 35 anni di lui, nato il 31 luglio 1990. Il birthday party si è svolto a bordo piscina, sotto le stelle: la coppia, insieme dal 2021 (quando si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello Vip) ha stupito tutti con un look matchy matchy total white, il colore dell'estate per eccellenza.

La festa di compleanno di Pierpaolo Pretelli

"Vorrei scriverti una cosa poetica e melensa che solo io potrei scriverti ma alla fine vado di semplicità! Buon compleanno amore mio sei tutto per me": con questa dedica Giulia Salemi ha fatto gli auguri al compagno, per i suoi 35 anni. La showgirl ha organizzato per il festeggiato un birthday party curato nei minimi dettagli. Hanno festeggiato con gli amici nella splendida cornice di Ostuni, la cosiddetta "città bianca" della Puglia, in una tenuta di campagna con piscina privata.

Giulia Salemi

La location è stata allestita di tutto punto per l'occasione, elegantemente e con gusto: una lunga tavolata all'aperto, tanti fiori e vasi decorativi, angoli gastronomici in giardino, ombrelloni bianchi, candele per creare la giusta atmosfera serale, cocktail personalizzati. Immancabile la torta, con la scritta ironica: "Hey ChatGpt, ma a 35 anni si è ancora giovani, vero?".

Giulia Salemi in Say No More

Erano presenti diversi amici del nel 35enne, ma anche i suoi figli: Leonardo, nato 7 anni fa dalla precedente relazione con Ariadna Romero, e il piccolo Kian, avuto invece dall'attuale relazione con Giulia Salemi.

Il look total white di Giulia Salemi

Il look di Giulia Salemi

In onore alla "città bianca", al party erano tutti vestiti in total white, compresa la coppia. Set composto da gonna lunga a sirena e top a fascia con sciarpa coordinata per Giulia Salemi, impreziosito da gioielli d'oro. Il completo firmato Say No More costa 109 euro. La fashion addicted è sempre pronta a seguire le tendenze, ma parallelamente è anche persona autoironica e capace di prendersi non troppo sul serio!

Completo Say No More

È molto amata proprio per questo, per la sua spontaneità e naturalezza. Ecco perché non ha esitato nel condividere con fan e follower un dettaglio: ha ammesso serenamente il suo errore di stile. Lo ha fatto mostrando una chat di WhatsApp, in cui scrive al destinatario di essersi resa conto troppo tardi di aver messo completamente al contrario il top.

Quella che era stata pensata come una fascia, lei l'ha sfruttata annodandola dietro alla nuca, piuttosto che tenerla libera al collo. "Io che scopro solo ora che il look lo avevo messo tutto sbagliato" si legge nella chat, dove ottiene come risposta (comprensibilmente!) delle grasse risate.