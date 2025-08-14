Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, prima estate con Kian: come è fatta la villa con piscina scelta per le vacanze

I Prelemi per la prima estate in famiglia con i figli Kian e Leonardo scelgono una mega villa bianca nei dintorni di Ostuni in Puglia, con giardino e grossa piscina, ecco le foto della casa per le vacanze.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli quest'anno hanno scelto di trascorrere una parte delle loro vacanze in Puglia, dove hanno affittato una grande villa dai candidi esterni in muratura bianca, circondata dal verde e con una maxi piscina. Come altri Vip italiani (vedi Belén Rodriguez e la sua maxi villa in Sardegna) anche i Prelemi hanno optato per una vacanza tutta italiana, da trascorrere nella tranquillità di un'abitazione privata, lontana dal glamour e in compagnia dei figli Kian, il piccolo nato dalla loro relazione, e Leonardo, nato dalla precedente relazione di Pretelli con Ariadna Romero.

Gli esterni della villa a Ostuni

La villa dei Prelemi a Ostuni in Puglia

Per le vacanze dell'estate 2025 Pretelli e Salemi hanno affittato una villa a nei dintorni di Ostuni, la città bianca del Salento. I due non hanno condiviso foto sui social degli interno dell'abitazione ma hanno pubblicato moltissime immagini degli esterni, del giardino e della piscina antistante la villa bianca. Quest'ultima è stata anche la location per i festeggiamenti del compleanno di Pretelli. Per l'occasione infatti è stata organizzata una cena placée a bordo piscina con gli invitati che erano tutti vestiti di bianco.

Il terrazzo della villa da cui si ammirano il giardino e la piscina

Come si diceva, l'esterno della villa in Puglia dei Prelemi è tutto bianca, l'abitazione ha un solo piano ed è presente con una scala laterale che conduce a un terrazzo sopraelevato, mentre le camere danno direttamente sul giardino o sulla zona piscina. L'architettura della villa è semplice ed essenziale, senza sfarzo, il punto forte sono senza dubbio gli spazi esterni e il verde che circonda tutto, oltre all'azzurro della grande piscina squadrata.

Il giardino della villa e la zona pranzo

Lo spazio che circonda la villa è interamente coperto da un prato all'inglese con alcuni alberi e grosse siepi con fichi d'India e piante grasse. Nel verde del giardino spuntano piccoli viottoli realizzati in pietra leccese. La stessa pietra dal colore chiaro e neutro circonda l'area intorno alla piscina.

Nella spazio esterno, di fianco alla piscina, c'è una sorta di gazebo con copertura in paglia che mantiene all'ombra la zona pensato per il pranzo. Zona all'interno della quale spicca un grosso tavolo bianco in pietra fisso, circondato da sedie in ferro battuto.

La piscina della villa

In una villa per le vacanze estive non può mancare una piscina in cui rinfrescarsi e in cui trascorrere le giornate con i bambini. Nell'abitazione scelta da Salemi e Pretelli c'è infatti una grossa piscina rettangolare, circondata da piastrelle realizzate in pietra leccese, che ha un colore chiaro, simile al beige, capace di illuminare ogni spazio esterno.

Attorno alla piscina ci sono alcuni lettini e ombrelloni per ripararsi dal sole, anche questi in total white, mentre l'accesso all'acqua è costruito con scalini in pietra interni e invisibili dall'esterno.

L'intera villa e la zona della piscina sono poi abbellite con luci scenografiche, posizionate alla base degli alberi, sui vialetti interni del giardino e su alcuni lati della facciata. Luci che creano particolari giochi visivi e contrasti tra luce e ombra.

