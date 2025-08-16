Gaffe di Giulia Salemi a The Cage, chiama A’Mammt la città tunisina di Hammamet: la reazione di Amadeus

Gaffe di Giulia Salemi a The Cage. Durante la puntata andata in onda venerdì 15 agosto, la co-conduttrice ha sbagliato il nome della città tunisina Hammamet mentre presentava i premi in palio per i concorrenti. Immediata la reazione del conduttore Amadeus, che ha commentato l'accaduto. Il video ha in breve fatto il giro dei social.

La gaffe di Giulia Salemi e la reazione di Amadeus

Nella puntata di The Cage in onda il 15 agosto, Giulia Salemi si è resa protagonista di una gaffe. L'influencer e co-conduttrice stava spiegando al pubblico a casa il gioco che i concorrenti stavano per affrontare, raccontando anche quale sarebbe stato il premio in palio: "Volo più soggiorno di una settimana per due persone in un hotel cinque stelle a A'mammt in Tunisia". Dopo averlo pronunciato in modo sbagliato, si è subito accorta dell'errore e ridendo ha detto: "No, Hammamet". Amadeus in studio non ha potuto fare a meno di trattenere le risate ed è scoppiato a sua volta in una lunga risata. Finito il filmato, rivolgendosi a Salemi, ha ironizzato: "Pensavo ci fosse A'Mammt e vicino A'Soreta, sono due località che non esistono ma va bene".