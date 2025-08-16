Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Gaffe di Giulia Salemi a The Cage, chiama A’Mammt la città tunisina di Hammamet: la reazione di Amadeus

Gaffe di Giulia Salemi a The Cage: nella puntata in onda il 15 agosto, la co-conduttrice ha sbagliato il nome della città tunisina Hammamet chiamandola A’Mammt. Immediata la reazione del conduttore Amadeus.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Elisabetta Murina
139 CONDIVISIONI
Immagine

Gaffe di Giulia Salemi a The Cage. Durante la puntata andata in onda venerdì 15 agosto, la co-conduttrice ha sbagliato il nome della città tunisina Hammamet mentre presentava i premi in palio per i concorrenti. Immediata la reazione del conduttore Amadeus, che ha commentato l'accaduto. Il video ha in breve fatto il giro dei social.

La gaffe di Giulia Salemi e la reazione di Amadeus

Nella puntata di The Cage in onda il 15 agosto, Giulia Salemi si è resa protagonista di una gaffe. L'influencer e co-conduttrice stava spiegando al pubblico a casa il gioco che i concorrenti stavano per affrontare, raccontando anche quale sarebbe stato il premio in palio: "Volo più soggiorno di una settimana per due persone in un hotel cinque stelle a A'mammt in Tunisia". Dopo averlo pronunciato in modo sbagliato, si è subito accorta dell'errore e ridendo ha detto: "No, Hammamet". Amadeus in studio non ha potuto fare a meno di trattenere le risate ed è scoppiato a sua volta in una lunga risata. Finito il filmato, rivolgendosi a Salemi, ha ironizzato: "Pensavo ci fosse A'Mammt e vicino A'Soreta, sono due località che non esistono ma va bene".

Programmi TV
139 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Lino Banfi: "Io e Alvaro Vitali come Totò e Peppino, non eravamo amici"
"Temevo i 90 anni ma mi trovo benissimo, sono in piena attività"
I prossimi lavori: "Un film con Pio e Amedeo e il docufilm "Lino d'Italia""
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views