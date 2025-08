Giulia Stabile: “Ad Amici mi vergognavo di dire che ero stata bullizzata, credevo di avere un difetto”

Giulia Stabile è nota per il suo talento nel mondo della danza e per il suo sorriso contagioso, ma come da lei stessa sottolineato, come tutti, a volte vive dei momenti di down e porta con sé ferite, "alcune aperte, altre rimarginate", ha scritto su Instagram. È stata ospite del podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, ed è tornata a parlare del bullismo di cui fu vittima quando era piccola. La sua storia fu rivelata durante il percorso nella scuola di Amici, talent che ha vinto nel 2021 prima di entrarne a far parte tra i professionisti. Svelare il suo vissuto le ha permesso di aiutare e sostenere molti giovani, vittime degli stessi episodi da lei raccontati.

Le parole di Giulia Stabile sul bullismo

Giulia Stabile ospite di Supernova, podcast di Alessandro Cattelan, è tornata a parlare degli episodi di bullismo di cui è stata vittima, svelati durante la sua partecipazione come allieva ad Amici. Al conduttore ha raccontato che ai tempi del talent show, temeva di raccontare la sua storia, "perché mi vergognavo". "Ho subito il bullismo quando ero piccola, per tre anni, ma l'ho sempre vissuto come "se è successo, il difetto ce l'ho io". Ora è cambiato, per fortuna. Ad Amici pensavo di averlo superato, ma lo nascondevo perché mi vergognavo" ha spiegato, aggiungendo che riaprendo l'argomento, ha scoperto che le sue ferite erano ancora aperte. La redazione, dopo una sua confessione a un professionista, provò a convincerla a parlarne pubblicamente per aiutare altri ragazzi, vittime degli stessi episodi. "Ero sicura di essere serena, invece no. Ne parlai con uno dei professionisti e lì si aprì il vaso di Pandora. Ad Amici mi dissero che se questa cosa fosse uscita, avrei potuto aiutare i ragazzi che vivono questa cosa. Decisi di parlarne", le parole.

"Il primo attacco di panico ad Amici"

Il percorso nel programma di Maria De Filippi, per Giulia Stabile, non è stato sempre semplice. Negli studi del talent fu colpita dal suo primo attacco di panico, e da lì iniziò a capirne di più sull'ansia che spesso la colpiva. "Durante gli attacchi di panico mi sento morire, sento reazioni fortissime, mi tremano le gengive", ha spiegato, rivelando che ora ha imparato a distinguerle dall'ansia. "Una volta ho avuto un attacco prima di una puntata di Amici, subito dopo dovevo girare un video per uno sponsor", ha raccontato, e riuscì a superare l'episodio grazie all'aiuto di chi era con lei in quel momento. Ad aiutarla è la danza che "mi ricarica", ha spiegato, ma l'importante è controllare il pianto. "Se riesco a trattenere il pianto, anche se succede quasi mai, comincio ad angosciarmi e non riesco a fermarmi", le parole.

Lo sfogo dopo l'intervista

Dopo aver registrato la puntata di Supernova, Giulia Stabile ha lasciato uno sfogo su Instagram nel quale ha invitato i suoi fan a riconoscerla non solo come "persona che porta belle energie". Anche lei, "come tutti", vive dei momenti di down: "Ho le mie ferite, alcune aperte, altre che si sono rimarginate". Oggi è felice di poter offrire la sua esperienza per aiutare le giovani vittime degli stessi episodi che la colpirono da bambina.