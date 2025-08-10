“Giulia Stabile, troppi ritocchini a 23 anni”: la ballerina di Amici replica a tono ai commenti sul suo viso

Giulia Stabile è intervenuta sui social dopo che molti utenti che la seguono su Instagram hanno sostenuto che sia ricorsa a diversi ritocchi estetici dopo l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, risalente a cinque anni fa. Commenti del tipo "Eri cosi bella al naturale, è uno sfregio farsi ritoccare le labbra a 23 anni", "Ammazza quanti ritocchini" e "come mai hai fatto il filler alle labbra?", l'hanno costretta ad intervenire. La famosa ballerina, oggi professionista del talent che vinse nel 2021, tra le stories ha spiegato di non essersi mai sottoposta a punturine o interventi estetici.

Giulia Stabile smentisce i ritocchi estetici dopo Amici

In molti tra i suoi followers, nelle ultime ore, l'hanno accusata di essere ricorsa alla chirurgia estetica per "i ritocchini", ma Giulia Stabile su Instagram ha smentito ogni voce circolata sul suo conto. Non è mai ricorsa alla chirurgia, è semplicemente "cresciuta" fisicamente nei cinque anni seguenti alla sua partecipazione ad Amici. "Non mi sono mai rifatta nulla, smettetela. Sono passati cinque anni dalla mia edizione di Amici, sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo e alcuni tratti sono leggermente cambiati con gli anni, ma penso che sia anche abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto, o non abbia fatto nessuna punturina. Nulla contro, ma non ho mai fatto niente" ha precisato la ballerina professionista in una story.

Lo sfogo: "Sto imparando ad accettare le mie insicurezze"

La ballerina professionista di Amici ha aggiunto una nuova IG story nella quale ha specificato di voler accettare le "sue insicurezze" senza ricorrere alla chirurgia estetica. Ai tempi di Amici, ha ribadito, aveva 18 anni e cinque anni dopo il suo corpo "cresce e si sviluppa". " Oggi ho 23 anni, sto imparando ad accettarmi e valorizzarmi al meglio, cercando di superare quelle che sono le mie insicurezze ma non ricorrendo alla chirurgia estetica" ha continuato, ripetendo di non essere mai ricorsa ad alcuna punturina o intervento estetico. Giulia Stabile ha più volte parlato delle sue insicurezze, legate anche ad episodi di bullismo di cui fu vittima da piccola. Nel giugno 2024 parlò del suo diastema, lo spazio tra i denti, dopo che alcuni hater le avevano consigliato di "pagarsi un dentista", ma in quella occasione, nonostante fosse una cosa che "non mi piace tante volte", spiegò che era diventato un particolare che la distingueva da tutti. "Mi rende diversa e unica", disse.