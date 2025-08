Chiara Biasi spiega perché ha rimosso il filler: “Avevo il viso deturpato, mi sono gonfiata tantissimo”

Chiara Biasi svela di aver rimosso il filler in viso in un’intervista. L’influencer ha deciso di ricorrere alla ialuronidasi, un trattamento che permette di sciogliere l’acido ialuronico: “È un processo lungo. Ti gonfi e sembri un mostro, ma volevo tornare me stessa”.

Chiara Biasi spiega perché ha rimosso il filler

Intervenuta nel podcast Heroes con Alessandro Gerbino e Frank Gallucci, Chiara Biasi ha spiegato di aver deciso di ricorrere alla ialuronidasi per sciogliere il filler che aveva in viso: "È dura, perché vedi il tuo viso di nuovo cambiare, la puntura ti deforma e quindi ti gonfi in maniera spropositata, sei un mostro", le parole. L'influencer è stata costretta a prendere del cortisone: "Sono stata in casa, ho perso compleanni di amici stretti perché non potevo uscire, avevo il viso deturpato".

Il processo di rimozione è stato lungo perché, a volte, "l'acido ialuronico si sedimenta, io avevo tante piccole punturine che ho fatto nel corso degli anni, non è vero che scompare come dicono". Il suo obiettivo era quello di tornare se stessa: "Volevo rivedermi come quando ero bambina, oggi sono in pace perché ho il mio viso, sti cavoli le rughe e le labbra imperfette".

@h3roespodcast Ritornare a quella che ero prima con un percorso doloroso ma doveroso. Ora @chiarabiasi sta bene, è radiante e guarda a quel periodo con sofferenza ma con orgoglio! La puntata integrale la trovi sul nostro canale YouTube! 💻 #h3roespodcast #chiarabiasi ♬ suono originale – H3ROESPODCAST

Il rapporto con la chirurgia estetica

Biasi ha spiegato che il suo rapporto con la chirurgia estetica è cambiato nel corso degli anni. A soli vent'anni, decise di rifare il seno dopo aver perso i dieci chili che aveva preso dopo le cure a base di cortisone: "Tornassi indietro, non lo farei", confessa. Si è operata anche al naso: "Dalla nascita ho problemi respiratori e rifacendo il setto nasale ho chiesto di limarlo, un'altra ca**ata". Ma non è finita qui: