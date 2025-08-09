“Titti Scialò ha cambiato i connotati”, l’ex di Temptation Island risponde alle critiche sulla chirurgia estetica

Titti Scialò risponde su Tik Tok a chi la accusa di aver fatto troppi ritocchi estetici in volto. L’ex di Temptation Island ha difeso il diritto di poter fare ciò che vuole del proprio corpo: “Grazie alla chirurgia possiamo sentirci meglio con noi stesse, io l’ho fatto”.

Titti Scialò è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Temptation Island 12, dove scelse di mettere alla prova i suoi sentimenti con il suo allora fidanzato Antonio Maietta. Di recente, però, l'influencer napoletana è tornata al centro delle discussioni per aver affrontato in modo diretto il tema della chirurgia estetica. La replica a chi l'ha accusata di "aver cambiato i connotati": "Grazie alla chirurgia possiamo sentirci meglio con noi stesse, io l'ho fatto".

Titti Scialò e la chirurgia estetica

Accusata di aver modificato troppo il suo aspetto attraverso interventi chirurgici, Titti Scialò ha deciso di intervenire personalmente in risposta a un commento ricevuto su TikTok, dove un utente le scriveva "hai cambiato i connotati". L'influencer ha difeso il diritto di ognuno di fare ciò che vuole con il proprio corpo, spiegando di aver fatto qualche ritocco, come il rinofiller e il filler alle labbra "perché prima non mi sentivo a mio agio", le parole. E ancora: "Grazie alla chirurgia possiamo sentirci meglio con noi stesse, io l’ho fatto. Sempre in maniera moderata e non esagerando".

Influencer e ritocchini, il caso analogo di Nilufar Addati

Titti Scialò non è la sola ad aver fatto un discorso simile negli ultimi tempo. Qualche giorno fa, anche Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne, aveva criticato chi sceglie di attaccare a priori chi ricorre alla chirurgia estetica. In un video postato sui social, aveva condannato il pregiudizio che ancora persiste nei confronti dei ritocchini: "Perché lo sbiancamento non fa notizia mentre il botox provoca tanto sdegno?", si era chiesta, sottolineando che entrambi, se fatti male, possono danneggiare alla salute. Secondo la napoletana, la differenza di trattamento mediatico tra i due è frutto di una mentalità prevenuta, legata anche ai risultati di alcuni interventi estetici mal fatti, che hanno creato il mito della chirurgia estetica come qualcosa di “deformante”.