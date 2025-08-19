La fotonica Katia Fanelli criticata per i ritocchini estetici replica: “Mi fate tenerezza, ecco cosa ho rifatto”

Era il 2019 quando Katia Fanelli partecipava a Temptation Island con l'allora fidanzato Vittorio Collina. In questi sei anni tante cose sono cambiate. Innanzitutto i due si sono lasciati. Inoltre, Katia – soprannominata "fotonica" per la sua abitudine di usare questo aggettivo – ha lavorato su se stessa e sulla sua immagine attraverso l'allenamento e alcuni ritocchini estetici. Sui social le foto della sua nuova vita. E quando i suoi follower dimostrano di non apprezzare il suo cambiamento, non ci pensa due volte a rispondere a tono.

Katia Fanelli e i ritocchi estetici: "Ho rifatto seno e labbra"

Il cambiamento di Katia Fanelli è evidente, ma ciò non giustifica commenti inopportuni e colmi di cattiveria. Nei giorni scorsi, un utente ha commentato le foto dell'ex volto di Temptation Island etichettandola come "mezza rifatta" e puntando il dito anche contro la sua "voce terribile". Katia non si è di certo tirata indietro quando si è trattato di replicare. Innanzitutto ha precisato di avere ritoccato solo le labbra e il seno e ha difeso la sua voce: "Mezza rifatta, sentiamo: seno, labbra, poi? La mia voce è invitante, mi dispiace non ti piaccia". Tuttavia, l'uomo in questione ha continuato a insultarla: "Sei fatta di punture, truccata al massimo, di naturale hai solo il cappello. Voce invitante? Invitante a scappare". Fanelli lo ha messo a tacere: "Sei di una pochezza unica, mi fai pure tenerezza. Uomini come te dovrebbero sotterrarsi".

La replica di Katia Fanelli

Perché Katia Fanelli è ricorsa alla chirurgia estetica

Perché Katia Fanelli ha rifatto seno e labbra

Di tanto in tanto, dunque, Katia Fanelli si ritrova a leggere commenti spiacevoli sul suo aspetto fisico. Tra i più recenti quello di un uomo che l'ha accusata di fare "la raccolta punti dal chirurgo plastico". E anche in questo caso, la donna ha rimarcato la "pochezza" dell'utente. Katia Fanelli ha deciso di prendersi cura di se stessa ricorrendo anche all'allenamento in palestra per rimettersi in forma. E a chi le dice che sta esagerando risponde: "L'importante è piacersi e stare bene con se stessi".