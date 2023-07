Che fine hanno fatto Katia Fanelli e Vittorio Collina: la loro vita dopo Temptation Island Dopo Temptation Island nel 2019 Katia Fanelli e Vittorio Collina hanno messo un punto alla loro relazione. Lui oggi è fidanzato con un’altra donna, lei fa l’influencer: ecco le loro vite oggi.

A cura di Gaia Martino

Hanno partecipato a Temptation Island nel 2019 e nel villaggio dei sentimenti la loro storia è giunta al capolinea. Katia Fanelli, concorrente meglio ricordata con il soprannome "Fotonica", e Vittorio Collina non sono mai tornati ad essere una coppia dopo l'esperienza televisiva. Fu lui a decidere di interrompere la relazione nell'ultimo falò di confronto. Deluso dall'atteggiamento della fidanzata adottato nel villaggio dei sentimenti, un mese dopo la fine del programma si disse sicuro di aver preso la decisione giusta. Oggi è fidanzato con un'altra donna, lei invece è single.

Katia Fanelli "Fotonica": cosa fa oggi

Katia Fanelli oggi è un'influencer: collabora con diversi brand che "hanno puntato sull'esclusività del suo carattere", si legge sul suo sito ufficiale. Seguita da 240 mila followers, l'ex di Temptation Island condivide scatti di sé al lavoro o durante il tempo libero. "Sono single felice e Fotonica" è la descrizione del suo profilo accompagnata dalla frase: "Mai giudicare un libro dalla copertina..tutt’apparenza e tanta sostanza".

Vittorio Collina dopo Temptation Island: fidanzata e lavoro oggi

Vittorio Collina archiviata la storia con Katia Fanelli dopo Temptation Island, ha ritrovato l'amore tra le braccia di una ragazza di nome Victoria Biguzzi. Sono presenti diverse foto in compagnia di lei sul suo profilo Instagram, insieme ad altre immagini scattate al lavoro. Stanno insieme da circa due anni e l'ex fidanzato del programma utilizzò la festa di San Valentino per presentarla ai suoi followers.

Vittorio Collina con la nuova fidanzata Victoria

Vittorio Collina oggi lavora nel mondo della comunicazione: nella descrizione del profilo si dice responsabile dei Social per un ristorante di Rimini, poi ricopre il ruolo di speaker per la Rimini Football Club e per Pienissimo. Pilota anche un drone, che sarebbe una sua passione.