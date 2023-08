Valeria Bigella e Alessio Bruno dopo Temptation Island 2017: che fine hanno fatto, la loro vita oggi Alessio Bruno e Valeria Bigella hanno partecipato a Temptation Island nel 2017: abbandonarono il programma insieme ma la loro storia terminò poco dopo. Oggi sono entrambi fidanzati con altri partner. Lui dal 2019 al 2022 ha avuto problemi con la legge: lo scorso anno ha ritrovato la libertà dopo oltre 2 anni agli arresti domiciliari.

A cura di Gaia Martino

Valeria Bigella e Alessio Bruno hanno partecipato come coppia a Temptation Island nell'estate del 2017. Lei sognava di sposarsi e diventare mamma e per queso motivo decise di mettere alla prova il fidanzato il quale, però, non si comportò come da lei desiderato nel villaggio delle tentazioni. Si infatuò infatti di Carmen Rimauro, tentatrice di origini campane, e dopo un falò di confronto acceso, Valeria Bigella decise di perdonarlo nonostante la delusione. Pochi mesi dopo la loro relazione giunse comunque al capolinea: fu lui a lasciarla. Ad oggi entrambi sono impegnati in nuove relazioni. Lui, nel 2019, ha avuto problemi con la legge: lo scorso anno ha finito di scontare una pena di 2 anni e 8 mesi trascorsi agli arresti domiciliari per spaccio di droga.

Alessio Bruno oggi: la fidanzata Ginevra e i problemi con la legge

Alessio Bruno non è più attivo come una volta sul suo profilo Instagram: l'ultimo suo post risale infatti allo scorso aprile e tra le foto è presente una con la fidanzata di nome Ginevra. Nella descrizione l'ex di Temptation Island fa sapere di essere un personal trainer oggi.

Alessio Bruno e la fidanzata Ginevra

Alessio Bruno nel 2019 è stato arrestato e condannato per detenzione di sostanze stupefacenti: fu fermato in zona Tiburtina a Roma con alcune dosi di droga in suo possesso e il fermo aveva fatto scattare la perquisizione domiciliare. Nella casa in cui viveva, gli investigatori trovarono un borsello contenente cocaina e 5 mila euro in contanti. Giudicato con rito direttissimo, ha scontato una pena di due anni e otto mesi ai domiciliari e pagato una multa di 14 mila euro: "Ho commesso degli errori e sto pagando per questo" scrisse in una story dopo la sentenza. Nel gennaio 2022 condivise un post – poi rimosso – nel quale annunciava la sua libertà ritrovata.

Valeria Bigelli è fidanzata con Riccardo Moraschini

Valeria Bigella dopo la storia naufragata con Alessio Bruno è stata fidanzata con il calciatore Davide Petrucci. La loro storia però non ha avuto lieto fine: oggi l'ex di Temptation Island è felicemente impegnata con Riccardo Moraschini, cestita italiano di ruolo guardia. Su Instagram sono presenti le immagini che li ritraggono felici e complici insieme: "Mano nella mano per sempre" ha scritto a lui a corredo di un video mentre è al mare con lei. Imprenditrice, ha creato una sua linea di costumi dal nome ValebySwimSweet.