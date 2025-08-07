Nilufar Addati difende la chirurgia estetica: “Il botox come lo sbiancamento, non capisco tanto sdegno”

Nilufar Addati, ex protagonista di Uomini e Donne, ha recentemente condiviso un lungo sfogo sui social riguardo la medicina estetica In un video, l'influencer ha raccontato di come la sua passione per il settore derivi dal desiderio di diventare un chirurgo estetico, e ha poi svelato i vari trattamenti cui si è sottoposta nel tempo, a partire dal filler alle labbra, a cui ha fatto ricorso all'inizio, fino al botox e al filler al mento per questioni estetiche. Poi, lo sfogo contro chi critica a priori chi decide di sottoporsi a questo tipo di ritocchi: "Perché lo sbiancamento non fa notizia mentre il botox provoca tanto sdegno?".

Nilufar Addati e la chirurgia estetica

“Le labbra non le faccio più dal 2019, prima del Covid”, ha spiegato, precisando di essere contenta del risultato ottenuto che si è stabilizzato nel tempo. Tra le altre cose, ha rivelato di aver usato il botox per migliorare l’aspetto della fronte, dove le rughe si segnavano molto a causa della sua espressività, e per trattare il massetere, muscolo coinvolto nel digrignamento dei denti. “Questo trattamento non ha scopo estetico, ma terapeutico, per il mal di testa che mi causava il digrignare durante la notte”, ha precisato.

Nel video, Nilufar ha anche criticato il pregiudizio che ancora persiste nei confronti della chirurgia estetica: "Perché lo sbiancamento non fa notizia mentre il botox provoca tanto sdegno?", si è chiesta, sottolineando che entrambi, se fatti male, possono danneggiare alla salute. Secondo l'ex di Uomini e Donne, la differenza di trattamento mediatico tra i due è frutto di una mentalità prevenuta, legata anche ai risultati di alcuni interventi estetici mal fatti, che hanno creato il mito della chirurgia estetica come qualcosa di “deformante”.

"La condanna a priori è il mio pallino"

Nilufar ha voluto chiarire la sua posizione: "Non faccio botox perché mi vedo brutta, ma per distendere la fronte e migliorare l’aspetto del viso. Non sono accigliata né deformata". Ha poi sottolineato di non avere il complesso del corpo e di prendersi cura di sé come fa chiunque altro, con capelli, trucco e trattamenti estetici leggeri. Poi, lo sfogo verso chi tende a dare giudizi sull'aspetto fisico degli altri: “Siamo tutti bravi a dire di non giudicare i corpi, ma quando si tratta di medicina estetica siamo i primi a puntare il dito. La condanna a priori è il mio pallino”.