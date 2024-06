video suggerito

"Conserva i soldi per il dentista", Giulia Stabile risponde a tono agli insulti sui suoi denti Giulia Stabile con una IG story ha risposto piccata ai numerosi insulti che riceve e che riguardano lo spazietto che ha tra i denti, il diastema. Stando a quanto dichiarato, non lo chiuderà perché rappresenta un particolare che la rende "diversa e unica".

A cura di Gaia Martino

Stanca dei numerosi commenti sul suo aspetto fisico e in particolare sul suo sorriso, Giulia Stabile con una IG story ha risposto agli utenti che spesso la invitano ad andare dal dentista per stringere lo spazio che ha tra i due denti davanti, ben visibile quando sorride. La ballerina professionista di Amici che già in passato ha raccontato di essere stata vittima di bullismo, ha dato un forte messaggio sull'accettazione di sé stessi: "Non lo chiuderò mai".

La replica di Giulia Stabile agli haters

"22 anni con uno spazietto tra i denti che ha anche un bellissimo nome, diastema, che non chiuderò mai". Così comincia il lungo messaggio social che Giulia Stabile ha aggiunto tra le stories. La ballerina professionista di Amici ha risposto agli haters che spesso le hanno rivolto messaggi offensivi sulla disposizione dei suoi denti: "Quindi potete anche continuare a dirmi per tutta la vita "questa con tutti i lavori che ha fatto non si è messa da parte un po' di soldi per pagarsi il dentista?" (Anche se non lo dite in questo modo, ma ho preferito non essere volgare), che tanto saranno parole buttate al vento". La giovane ha concluso con un forte messaggio di accettazione e bodypositivity sottolineando quanto il suo sorriso sia unico e speciale: "Potranno non piacere tante volte anche a me questi denti, ma allo stesso tempo so che è qualcosa che mi rende diversa e unica e non permetterò mai che le parole di alcune persone insensibili mi portino a pensare di volermi cambiare".

Il racconto sulla lotta contro i bulli

Giulia Stabile nel giugno 2023 raccontò a Grazia della sua lotta contro i bulli. Ai tempi delle medie molti ragazzini la prendevano in giro, "mi sentivo bruttina" ha spiegato, ma con il tempo ha imparato ad accettarsi e a sentirsi bene con sé stessa. Queste le parole:

Cerco di parlare della necessità di accettarsi per come siamo, un tema sul quale io stessa faccio ancora tanta fatica. Quando ero alle medie mi sentivo bruttina, avevo i denti sporgenti e un po' di peluria sul viso e gli altri ragazzini mi prendevano in giro. Anche oggi se mi guardo allo specchio non sempre mi piaccio, ma so che devo concentrarmi sull'importanza di essere, non di apparire, e provo a raccontarlo a chi mi segue.