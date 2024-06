video suggerito

Chiara Galiazzo risponde alle critiche per il suo cambiamento fisico: “Basta giudicare i corpi altrui” Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor nel 2012, sta ricevendo sui social diversi commenti per il suo cambiamento fisico, come “cosa ti è successo?”, “quanto sei dimagrita”, “che dieta hai fatto?”. La cantante ha deciso di rispondere: “Smettiamola di fare domande inopportune e di giudicare i corpi altrui. È un mondo di grassofobici”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Galiazzo giudicata per il suo cambiamento fisico. La cantante, vincitrice di X Factor nel 2012, è stata criticata sui social per il suo corpo, ricevendo diversi commenti come "ma che dieta hai fatto?", "ma quanto sei dimagrita". Parole che la diretta interessata ritiene inopportune e a cui ha voluto rispondere spiegando il suo punto di vista.

Chiara Galiazzo risponde ai commenti sul suo cambiamento fisico

Negli ultimi mesi, Chiara Galiazzo si mostra con più frequenza sui social e i commenti degli utenti arrivano sempre più numerosi, soprattutto quelli che sottolineano come rispetto al passato sia molto cambiata fisicamente. In un video pubblicato su TikTok, la cantante ha spiegato di essere piuttosto infastidita a riguardo:

Sono un po’ stranita da tutto. Da qualche mese sono più presente e mi faccio vedere di più. Questa cosa è stata accompagnata da un mio cambiamento fisico che è venuto naturale, anche per il fatto che sono passati anni ed è normale che io non sia la stessa di undici anni fa. Quindi arrivano commenti del tipo ‘ma dov’è finita la vera te goffa e genuina?’ o ‘i pantaloncini sono troppo corti’. Ma perché una persona non può evolvere, curare sé stessa e cambiare?

In molti le chiedono spesso quanto peso abbia perso o che dieta abbia seguito per ottenere certi risultati, puntando quindi tutta l'attenzione sul suo corpo e non sulla sua musica:

Smettiamola di fare domande inopportune e di giudicare i corpi altrui. Da quando sono ‘così’, ma ‘così’ come? Comunque non ho mai ricevuto così tante domande: “Ma che dieta ai fatto?”, “Ma quanto sei dimagrita?”. Poi mi dicono ‘mangia’, dando per assodato che io non mangi. Non frega a nessuno di quello che dico o canto.

"Un mondo di grassofobici, c'è qualcosa che non va"

La cantante ha precisato che in realtà non si è sottoposta a chissà quale trasformazione, ma semplicemente è cresciuta e quindi, ha spiegato, "è normale cambiare". Per questo motivo, quando le vengono fatte domande (sia dal vivo che sui social) come "Cosa ti è successo", non sa cosa rispondere ed è convinta che ci sia un problema nell'approcciarsi a questo tipo di tematiche:

Basta, smettetela, è un mondo di grassofobici. Vederlo da fuori è una cosa, ma vederlo riportato su sé stessi è assurdo. Menomale che ho una età e non sono particolarmente fragile in questo momento. Sono veramente pensierosa su questo argomento e credo ci sia qualcosa che non va nel modo di approcciare al giudizio del corpo degli altri.