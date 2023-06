Giulia Stabile su Sangiovanni: “Per me resterà per sempre il primo grande amore” Giulia Stabile ha rilasciato un’intervista a Grazia in cui ha parlato di sogni e progetti. La ballerina, sebbene in modo sibillino, ha replicato anche a coloro che sono preoccupati per le sorti della sua relazione con il cantante Sangiovanni.

A cura di Daniela Seclì

Giulia Stabile si è raccontata in un'intervista rilasciata al settimanale Grazia. Il volto di Amici e di Tu sì que vales ha dichiarato che ancora oggi, non le sembra vero di essere riuscita a realizzare il sogno di diventare una ballerina. Aveva solo tre anni e mezzo quando ha iniziato a coltivare la passione per la danza. Stabile ha parlato brevemente anche di Sangiovanni.

Cosa ha detto Giulia Stabile sul rapporto con Sangiovanni

Giulia Stabile ha fatto sapere che l'attende un'estate decisamente intensa. La ballerina ha raccontato che andrà a studiare negli Stati Uniti e ha aggiunto: "Sogno di arrivare alla fine della mia vita e guardarmi indietro sapendo di aver provato a fare tutto quello che desideravo, senza rimpianti". E quando le è stato chiesto di replicare a coloro che sono preoccupati per il destino della sua relazione con Sangiovanni, ha dichiarato: "Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore".

Giulia Stabile racconta come ha imparato ad accettarsi

Giulia Stabile è consapevole di essere molto seguita, per questo avverte la responsabilità di dare messaggi positivi. C'è una cosa in particolare che vorrebbe trasmettere: l'importanza di accettarsi. Ha ricordato quando, alle medie, è stata vittima di bullismo:

Cerco di parlare della necessità di accettarsi per come siamo, un tema sul quale io stessa faccio ancora tanta fatica. Quando ero alle medie mi sentivo bruttina, avevo i denti sporgenti e un po' di peluria sul viso e gli altri ragazzini mi prendevano in giro. Anche oggi se mi guardo allo specchio non sempre mi piaccio, ma so che devo concentrarmi sull'importanza di essere, non di apparire, e provo a raccontarlo a chi mi segue.

Dal canto suo, cerca di "non essere ossessionata" dal suo corpo e, ogni giorno, sfida "paure e limiti" senza mollare mai. Il suo sogno è ballare per Rosalia: "Sarebbe pazzesco e un po' ci spero perché ha cominciato a seguirmi sui social".

La ballerina Giulia Stabile e la passione per la danza

Giulia Stabile è tornata con la mente ai tempi della scuola e ha ricordato come le desse fastidio quando i genitori le chiedevano di saltare le lezioni di danza per andare a fare visita a un parente o per festeggiare un compleanno. Al contrario, lei mentiva sull'orario delle lezioni e si faceva accompagnare dai genitori con largo anticipo per potere assistere alle prove dei ballerini più grandi e, magari, allenarsi con loro. Dopo avere fatto i salti mortali per conciliare scuola e danza, al terzo liceo ha deciso di studiare da privatista per dedicare più tempo alla sua passione. Infine, è arrivato il provino di Amici. Il resto è storia.