Sangiovanni dopo Giulia Stabile: “La fine del mondo? Vorrei con me una ragazza che mi ispiri musica” Particolarmente restio alle chiacchiere del gossip, il cantante è intervenuto ai microfoni di Radio Italia Live, lasciando intendere di essere tornato single, dopo la presunta rottura con la ballerina Giulia Stabile, che sui social di lui aveva detto: “Resterà sempre il mio primo amore”.

A cura di Giulia Turco

La storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni sembra davvero essere giunta al capolinea. Nonostante nessuno dei due ne abbia confermato a chiare lettere la fine, sembra che il cantante e la ballerina di Amici abbiano preferito continuare a percorrere ognuno la propria strada e, in fondo, non ne hanno fatto nemmeno troppo un segreto.

Le parole di Sangiovanni sulla sua vita sentimentale

Particolarmente restio alle chiacchiere del gossip, il cantante è intervenuto ai microfoni di Radio Italia Live ha raccontato un po’ di sé. “Cosa porterei con me alla fine dei mondo? Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo..”. Parole che sembrano confermare il suo attuale status sentimentale di ragazzo single. D’altronde la sua vita in questo momento è ricca di novità e, nel bel mezzo degli ultimi successi musicali tra i quali spicca il featuring con Mr. Rain (La fine del mondo), ha aggiunto anche un ruolo da attore nella seconda stagione della serie tv sulla vita di Carlo Verdone.

Il momento buio di Giulia Stabile

Di recente la ballerina si è sfogata sui social parlando di un periodo particolarmente buio della sua vita. “Vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime. Periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo?”, si era lasciata andare con i suoi follower. Nessun riferimento esplicito a Sangiovanni, del quale però aveva parlato ai microfoni di Grazia, che l’aveva intervistata poco te mio prima. “Lui è e resterà per sempre il mio primo grande amore”, si era limitata a dire a tal proposito. A darle sostengo è stata la confidente Raffaella Mennoia, che dalla sua partecipazione ad Amici è entrata a far parte della sua vita sotto tanti punti di vista. “Sono stati giorni duri, ma tu splendi, anche quando vorresti piangere un po’. La danza salva e tu la omaggi con la tua luce. Brilla, ti voglio bene”.