Giulia Stabile: “I pensieri negativi hanno preso il controllo, ho deciso di metterli a nudo” Giulia Stabile ha annunciato un nuovo spettacolo e per farlo ha deciso di esternare i suoi pensieri con i followers di Instagram: “Vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime. Periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo?”.

A cura di Gaia Martino

Giulia Stabile, ballerina professionista di Amici di Maria de Filippi, con un post condiviso sui suoi profili social ha comunicato ai fan che il 12 luglio si esibirà in uno spettacolo a Desenzano. Non ha fornito dettagli sull'evento la 20enne che dopo il percorso nel talent show le si è aperta la porta del successo nel mondo della danza, ma con un breve sfogo sarebbe emerso il suo stato d'animo dell'ultimo periodo. Da qualche settimana si rincorrono le voci di una rottura con Sangiovanni: "Non vi capita mai di avere dei periodi bui?", l'inizio del messaggio condiviso pochi minuti fa.

Lo sfogo di Giulia Stabile

Con uno sfogo condiviso sui social ha annunciato il suo prossimo spettacolo a Desenzano, il 12 luglio. Giulia Stabile ha chiesto ai fan se si fossero mai sentiti "stanchi di lottare, di versare lacrime". Questo il suo lungo messaggio prima di comunicare il suo prossimo evento:

Non vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime. Periodi in cui non vi sentite abbastanza, sentite di non voler più vincere, periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo?

La ballerina ha proseguito confessando di aver sempre preferito nascondere i suoi stati d'animo malinconici, ma stavolta ha deciso di "mettersi a nudo". Così ha concluso:

Non mi appartiene mostrarli pubblicamente, però questa volta ho deciso di mettermi a nudo e mostrarvi anche questo mio lato. Lo farò a modo mio, su un palco, attraverso la danza. 12 luglio, Desenzano.

La storia con Sangiovanni potrebbe essere finita

Si rincorrono da giorni voci di una presunta rottura tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Non è la prima volta che i due finiscono al centro del gossip per la relazione nata ad Amici 20, edizione che li ha visti entrambi protagonisti nella finale. Le scorse volte però arrivava puntuale una smentita, stavolta una dichiarazione della ballerina avrebbe lasciato il punto interrogativo. Due giorni fa durante un'intervista con il settimanale Grazia si è limitata a replicare alla notizia che circola dichiarando che "lui è e resterà per sempre il primo grande amore".