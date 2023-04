Giulia Stabile sulla presunta rottura con Sangiovanni: “Smettetela di provare a farci stare male” “Sangiovanni avrebbe messo in standby la sua relazione con Giulia”, racconta il pettegolezzo sui social. Sempre più stufa di ogni ipotesi sul suo stato sentimentale, la ballerina di Amici ha sbottato sui social: “Sinceramente sono arrivata al limite, fatevi una vita”.

A cura di Giulia Turco

La storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni continua a essere sotto ai riflettori del gossip, ma loro sono sempre più riservati. Proprio per tutelare il loro rapporto, sin dall’inizio il cantante e la ballerina di Amici 20 hanno preferito viversi lontano dal pettegolezzo, ma il loro silenzio continua a destare sospetti tra i fan. Ad accendere le voci su una presunta rottura, un recente gossip messo in giro sui social. Stanca delle continue attenzioni sulla sua vita privata, Giulia Stabile mette a tacere ogni dubbio.

Giulia Stabile risponde a chi insinua che sia finita con Sangiovanni

“Sangiovanni avrebbe messo in standby la sua relazione con Giulia. Si dice che non vede la fidanzata da circa un mese e che le abbia chiesto un periodo di stop”, ha scritto di recente su Instagram l’esperta di gossip Deianira Marzano, pur usando sempre il condizionale. Ad accendere il dubbio che la relazione inizia a vacillare tra i fan della coppia sarebbe l’assenza di testimonianze social che la loro frequentazione sia ancora all’attivo. Presa dallo sconforto e sempre più intransigente verso ogni ipotesi circa il suo stato sentimentale, la ballerina di Amici ha sbottato sui social. "Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni”, ha scritto Giulia tra i commenti di un video su TikTok. “Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”.

La storia d’amore nata nella scuola di Amici 20

I due ragazzi si sono conosciuti durante i casting di Amici e, nel corso del loro percorso nella scuola, hanno tratto un legame indissolubile fatto di amore e stima reciproca. “Durante i casting ero come in estasi anche solo per il fatto di essere lì dentro, ma appena l’ho visto mi sono centrata, quasi calmata. Lo ammiro tantissimo e lo amo anche di più”, aveva raccontato Giulia in un’intervista a La Stampa. A Silvia Toffanin la ballerina aveva raccontato di come gestisse la relazione con Sangiovanni a distanza, vivendo a Roma, mentre lui è spesso in giro con i suoi tour: “Siamo entrambi fieri uno dell’altra e ci supportiamo sempre, anche a distanza”. Tra gli ultimi scatti social in sigme ci sono quelli del 20esimo compleanno per il cantante, lo scorso gennaio, quando la relazione era per certo ancora in corso.