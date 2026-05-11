Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales si sarebbero lasciati: “Storia al capolinea”

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sarebbero arrivati alla fine della loro relazione. Lo fa sapere Giuseppe Candela nella sua consueta rubrica "C'è Chi dice" per il settimanale in edicola dal 13 maggio. Non c'è pace per l'attrice spagnola in amore, dopo la fine della relazione con Raoul Bova e tanto serpeggiare nel mondo del pettegolezzo.

La crisi di una storia mai decollata

Stiamo comunque parlando di una storia d'amore che non è mai realmente decollata. "Poteva essere farfalla ed è rimasta una crisalide", canterebbe Samuele Bersani. Una storia che già nel mese di marzo aveva trovato le prime resistenze e che adesso, a leggere Chi, sembra sia definitivamente finita. Si parlava di un rapporto a gonfie vele, ma in realtà la fiamma non si è mai veramente accesa con voci che si sono rincorse su Rocío Muñoz Morales di altri flirt e altri interessi mai confermati.

"Ci conosciamo da pochissimo", aveva dichiarato a Vanity Fair, "ma si sa che poi il gossip dilaga. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo". Insomma, sembrava chiarissimo che non ci fossero grandi aspettative su questa relazione che è durata meno di sei mesi.

Il primo avvistamento a gennaio

Il primo avvistamento di Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales era sempre stato firmato dal settimanale che fu diretto da Alfonso Signorini. Proprio "Chi" aveva ufficializzato la loro relazione fotografandoli in un resort in Franciacorta. Proprio l'ex di Raoul Bova aveva confermato dell'esistenza del flirt: "Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo". Sarà davvero finita la storia?