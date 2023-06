“Giulia Stabile ha la malattia di Huntington”, la ballerina si sfoga e smentisce la fake news Giulia Stabile è intervenuta per smentire una fake news che circola sul suo conto e che riguarda la malattia di Huntington, di cui soffrirebbe. La ballerina però ha spiegato che non c’è niente di vero: “Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia”.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Stabile di nuovo al centro di fake news. Dopo quella in ambito sentimentale, sulla presunta crisi con il fidanzato Sangiovanni, ora la ballerina professionista di Amici è intervenuta per smentire una falsa notizia riguardo la sua salute. Sul web, alcuni sostenevano che soffrisse della malattia di Huntington, quando invece non è così.

La smentita di Giulia Stabile riguardo la malattia

Giulia Stabile è intervenuta con una storia Instagram per smentire la fake news che circola sul web riguardo al uso presunto problema di salute, la malattia di Huntington, una rara patologia degenerativa che colpisce il sistema nervoso e porta chi ne soffre alla morte nel giro di pochi anni, La ballerina si è sfogata con i fan sui social, arrabbiata per la situazione: "Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no". E poi ha aggiunto che queste notizie false sono una mancanza di rispetto per le persone che ne soffrono: "Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l'opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi".

Che cosa è la malattia di Huntington

La malattia di Huntington è una malattia rara, ereditaria e neurodegenerativa, che interessa principalmente il sistema nervoso. Colpisce tra 1 e 10 persone su 100.000: in Italia si stima che dei 2 milioni di persone che soffrono di una malattia rara, circa 7.000 siano affette dalla malattia di Huntington. La causa genetica è da attribuire alla mutazione di un tratto del DNA, che interessa il gene HTT e che produce una proteina anomala, chiamata huntingtina. L'età media all'esordio dei sintomi è 30-50 anni, anche se in alcuni esordiscono prima dei 20 anni, con disturbi del comportamento e difficoltà di apprendimento (malattia di Huntington giovanile). Il segno classico è la corea che si estende gradualmente a tutti i muscoli.