“Giulia Stabile al posto di Belen a Tu Si Que Vales”, la ballerina interviene per spiegare “Giulia Stabile sostituisce Belen a Tu Si Que Vales”, si legge in alcune indiscrezioni riguardo i conduttori del prossima edizione dello show. La ballerina però è intervenuta via Twitter per precisare che non prenderà il posto della showgirl, fuori da Mediaset, perché in realtà fa già parte del cast da tre anni.

A cura di Elisabetta Murina

Con l'uscita di Belen Rodriguez da Mediaset, come cambierà il cast di Tu Si Que Vales? Secondo alcune indiscrezioni, a condurre lo show di Canale5 ci saranno Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. In particolare, per la ballerina professionista si è parlato di "sostituzione" della showgirl argentina, ma lei stessa ha spiegato che non è esattamente così.

La precisazione di Giulia Stabile sul suo ruolo a Tu Si Que Vales

Via Twitter, il sito Gossip Tv aveva lanciato l'indiscrezione riguardo al cast della prossima edizione di Tu Si Que Vales scrivendo: "Giulia Stabile sostituisce Belen". La ballerina è intervenuta in risposta al messaggio, spiegando che non si tratta di una sostituzione come è stata definita, dal momento che sono già tre anni che fa parte dei conduttori del programma. Lo scorso anno aveva lavorato proprio accanto a Belen Rodriguez, oltre che a Martin Castrogiovanni. "Scusatemi ma non sono al posto di nessuno… È il terzo anno che sono lì dentro ahaha", ha scritto sui social Giulia Stabile.

Bele Rodriguez saluta Mediaset

Nella prossima stagione televisiva, Belen Rodriguez non sarà più a Mediaset e abbandonerà quindi la conduzione de Le Iene- affidata a Veronica Gentili- e il suo posto a Tu Si Que Vales. Dopo la diffusione della notizia, in una storia pubblicata su Instagram, aveva raccontato di aver cambiato aria di sua spontanea volontà, ringraziando il gruppo Mediaset, il Presidente e Maria de Filippi per gli anni trascorsi insieme. Il messaggio: