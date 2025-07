Le Uscio e Bottega lasciano Reazione A Catena: chi sono le nuove campionesse

Le "Uscio e bottega" lasciano Reazione A Catena. Le tre concorrenti, Sara, Martina e Valentina, originarie di Lastra a Signa, in provincia di Firenze, nella puntata del game show di Pino Insegno in onda oggi, lunedì 14 luglio, hanno perso il titolo di "campionesse" che avevano conquistato diversi giorni fa. Superate da "Le pane al pane", il gruppo formato da Giulia S, Giulia e Olga, hanno lasciato a loro il posto per il gioco finale e il titolo di "campionesse".

Chi sono le nuove campionesse di Reazione A Catena: le "Pane al pane"

Sara, Martina e Valentina hanno perso il titolo di campionesse: a vincere il pass per l'ultimo gioco nella puntata di Reazione A Catena del 14 luglio 2025 Giulia, Giulia S e Olga, tre concorrenti toscane che, al termine del gioco "L'ultima parola", non sono riuscite a conquistare il montepremi raggiunto dal valore di 5438 euro, avendo sbagliato la parola finale. Il nome del loro gruppo è "Pane al pane": originarie di Pontassieve, in provincia di Firenze, sono amiche di lunga data. "Abbiamo fatto le elementari e medie insieme, nel tempo libero stiamo sempre insieme. Olga è campionessa di danza sportiva moderna" hanno raccontato all'inizio della puntata. Sono loro, ora, le nuove campionesse in carica nel game show di Pino Insegno.

Quanto hanno vinto le Uscio e Bottega prima di lasciare il game show

L'ultima vittoria delle Uscio e Bottega risale a ieri sera: le concorrenti toscane hanno indovinato l'ultima parola e conquistato quindi il montepremi rimasto dal valore di 4250 euro. Sara, Martina e Valentina, di Lastra a Signa, in provincia di Firenze, sono amiche di lunga data: "Siamo vicine per amicizia e come abitazione", spiegò Sara, la loro capitana durante le presentazioni. In diverse occasioni sono riuscite a portare a casa un piccolo bottino. Oggi, però, hanno dovuto salutare lo studio e lasciare il loro posto alle tre nuove campionesse, loro compaesane.