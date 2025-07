Come sarà Tu sì que vales 2025 senza Gerry Scotti e il ruolo di Paolo Bonolis: le prime anticipazioni

Le prime anticipazioni della nuova edizione di Tu sì que vales. Numerosi gli ospiti che saranno presenti in studio, da Alessia Marcuzzi a Romina Power.

Sono iniziate le riprese delle nuove puntate di Tu sì que vales 2025. La prossima edizione farà i conti con un'importante novità. Gerry Scotti ha lasciato la giuria. Al suo posto ci sarà Paolo Bonolis. Le prime anticipazioni svelano la direzione che prenderà la trasmissione che nel cast conta anche Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Paolo Bonolis nel cast di Tu sì que vales 2025

A giudicare dalle anticipazioni pubblicate da SuperGuidaTV, nell'edizione 2025 di Tu sì que vales non mancheranno le novità. Come dicevamo, al cast si è aggiunto Paolo Bonolis che nel corso delle prime registrazioni ha duettato con Cesara Buonamici. Ma andiamo con ordine. Sembra che verrà concesso ampio spazio a gare di lip sync tra i giudici. Secondo i dettagli trapelati, nella prima puntata ciascuno dei giudici si cimenterà con una canzone. Paolo Bonolis ha scelto Se mi lasci non vale. Luciana Littizzetto si è cimentata con Casa mia, brano di Ghali. Maria De Filippi si è scatenata imitando Madonna. Rudy Zerbi si è messo alla prova con Freddie Mercury. Sabrina Ferilli, infine, ha intonato Wrecking Ball di Miley Cyrus. La seconda registrazione, invece, è stata ricca di ospiti che hanno duettato con i giudici. Ecco gli abbinamenti:

Maria De Filippi ha duettato con Alessia Marcuzzi:

Sabrina Ferilli ha duettato con Noemi;

Paolo Bonolis ha duettato con Cesara Buonamici;

Rudy Zerbi ha duettato con Romina Power;

Luciana Littizzetto ha duettato con Nicolò De Devitiis.

Tu sì que vales 2025 senza Gerry Scotti

Il mese scorso, Gerry Scotti ha chiarito perché ha lasciato Tu sì que vales. Il conduttore ha spiegato che all'orizzonte per lui ci sono tanti di quegli impegni, che ha preferito rinunciare a quel programma per poter rifiatare un attimo: "Sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare un po’ anche alla mia estate, alla mia salute, ai miei nipoti e a farmi un po’ di vacanze. Quindi la ragione è stata semplicemente quella". Poi si è detto convinto che Paolo Bonolis non abbia alcun bisogno dei suoi consigli o dei suoi auguri.