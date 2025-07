Giuseppe Cruciani: “Sono un padre assente, troppo preso dal lavoro. Selvaggia Lucarelli? Ho deciso di non parlarne”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Giuseppe Cruciani è legato sentimentalmente a Eleonora, conosciuta nel 2014, e con lei firma la sua relazione più lunga. Il giornalista e conduttore radiofonico, ospite in qualità di opinionista nell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, in un'intervista ha aperto la parentesi vita privata rivelando il suo amore per la compagna e descrivendo il suo lato paterno.

Le parole di Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani al Corriere ha raccontato di aver conosciuto Eleonora, la sua compagna, nel 2014 nel suo paese natale, Sacile, mentre era ad un incontro pubblico con Filippo Facci. Non intende sposarla avendo già un matrimonio alle spalle: "Mi sono ripromesso di non farlo più. Ma vediamo, magari lo faccio". Quella con Eleonora è la sua relazione più lunga e ha deciso di non parlare delle altre storie avute in passato. Tra queste, quella con Selvaggia Lucarelli – "Ho deciso di non parlare mai di lei e di un'altra storia" – e Francesca Villani, attuale moglie di Jovanotti.

Non sento nessuna delle due. Non ci sarebbe nulla di strano, ma abbiamo vite diverse, non c’è motivo per farlo.

"Sono un padre un po' assente, troppo preso dal mio lavoro"

Giuseppe Cruciani è il papà di Viola, nata nel 2005 dal precedente matrimonio. Al Corriere il giornalista ha rivelato di essere un padre "Un po' assente nella quotidianità". Si è paragonato a suo padre, uno "stakanovista morto di leucemia nel 2008", "ma penso di essere uno che dà dei consigli, spetta a lei seguirli o no". Il motivo della sua assenza è il lavoro, così come ha ammesso: "Sono troppo preso dal mio lavoro, spero che un giorno possa capirlo". La timidezza e il pudore li ha ereditati dai suoi genitori che "non erano molto espansivi, non esternavano le emozioni". "Mi riconosco una certa timidezza che è anche pudore, o riservatezza" ha continuato. Oggi la mamma vive in una casa di riposo a Pescara con una forma di degenerazione cerebrale: "Non la chiamo per non destabilizzarla. La vado a trovare una volta l'anno".