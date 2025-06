video suggerito

Isola dei Famosi, Omar “respira” senza Selvaggia: “Ah, ma non c’è?”. La battuta di Cruciani: “Con me, vai liscio” Omar Fantini tira un sospiro di sollievo scoprendo che nell’Isola del 18 giugno c’è Cruciani invece di Selvaggia Lucarelli, dopo il duro scontro di lunedì. Il conduttore ironizza: “Con me vai liscio”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

62 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata del 18 giugno dell'Isola dei Famosi, il ritorno di Giuseppe Cruciani come ospite speciale ha scatenato una reazione inaspettata da parte di Omar Fantini. Quando Veronica Gentili ha annunciato il collegamento con il conduttore de La Zanzara, il naufrago non ha nascosto il suo sollievo: "Ah, ma non c'è Selvaggia?". Una domanda che suonava quasi come una liberazione, dopo lo scontro andato in onda lunedì 17 giugno con l'opinionista Selvaggia Lucarelli. Cruciani, con il suo consueto sarcasmo, ha colto al volo l'occasione per una battuta: "Omar, con me vai liscio".

La faida a distanza tra Cruciani e Lucarelli

La frecciata di Cruciani non è casuale. Tra il conduttore radiofonico e Selvaggia Lucarelli non scorre buon sangue da tempo, con continui botta e risposta a distanza. Pizzicate reciproche e frecciatine velenose caratterizzano i loro rapporti. L'assenza della Lucarelli nella puntata del 18 giugno ha quindi creato un'atmosfera decisamente più distesa per Omar, che aveva vissuto momenti di alta tensione durante il precedente collegamento.

Lo scontro con Selvaggia: sangue e squali

Lunedì scorso, infatti, Omar aveva attaccato frontalmente l'opinionista con parole durissime: "Non tutto il mondo è come Selvaggia Lucarelli, squali pronti ad avventarsi sul sangue". Un'accusa pesante che non aveva lasciato indifferente la giornalista. La risposta di Lucarelli era arrivata con la sua solita ironia tagliente: "Mi piace che tiri fuori un po' di carattere". Una provocazione che aveva fatto perdere definitivamente le staffe al naufrago: "Ce l'ho il carattere, cara, non preoccuparti". Ma Selvaggia non aveva mollato la presa, replicando secca: "Cara lo dici a tua sorella, in generale". Una precisazione che aveva costretto Omar a specificare di star parlando in senso generico, tentando di smorzare una tensione ormai alle stelle.

La presenza di Cruciani al posto della Lucarelli ha quindi rappresentato per Omar una boccata d'ossigeno, come dimostrato dalla sua reazione spontanea e dal successivo scambio di battute decisamente più rilassato con il conduttore radiofonico.