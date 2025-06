Isola 2025, Cruciani: “Io e Cristina Plevani siamo usciti a cena”, lei: “Niente amore, siamo due st*onzi”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata dell'Isola dei Famosi del 18 giugno, durante la fase finale delle nomination, c'è stato uno scambio di battute tra Cristina Plevani e Giuseppe Cruciani che non è passato inosservato. Il giornalista, noto per la sua schiettezza, ha spiegato il motivo per cui, a suo avviso, la naufraga sia arrivata al televoto all'ottava puntata, rischiando così di dover lasciare il reality e tra una considerazione e l'altra è emerso un dettaglio inaspettato: i due, diversi anni fa, sono andati a cena insieme.

Le opinioni di Giuseppe Cruciani su Cristina Plevani

Si scoprono gli altarini all'Isola dei Famosi e in maniera del tutto involontaria, partendo dalle nomination Veronica Gentili è riuscita a scucire un segreto dalla bocca di Cruciani, ospite in studio anche in questa puntata. Si parlava del fatto che Cristina Plevani sia finita in nomination e Cruciani spiega il motivo secondo cui la naufraga sia stata nominata da molti dei suoi compagni d'avventura:

Poi Cristina perché va in nomination, secondo me, ha un carattere arcigno, può non piacere, ma mica è una cosa negativa, un carattere arcigno è un carattere tosto, lacustre, come lei ha detto prima.

Adinolfi risponde a tono sottolineando: "Ma va in nomination all'ottava puntata", quasi a voler dire che finora è riuscita a scamparsela: "Va in nomination adesso perché è che la temono" dice quindi Cruciani. A questo punto interviene Veronica Gentili, che tra una provocazione e una battuta chiede al suo ospite: "Ma se andate tu e Cristina a cena chi paga?" e la risposta lascia tutti al quanto di stucco.

Il racconto della cena tra Giuseppe Cruciani a Cristina Plevani

Cruciani, infatti, anche divertito dallo scambio risponde immediatamente dicendo: "Siamo già stati a cena". Lo stupore è generale, sia in Honduras che in studio, tanto che Plevani scoppia in una fragorosa risata. A questo punto, Gentili cavalca l'onda: "E quindi, chi ha pagato?" e Cruciani: "Boh, mi sembra io Cristina, non mi ricordo. Era tanto tempo fa". La naufraga, nel frattempo: "Non svelo i miei segreti, oh!" per poi aggiungere: "È un signore, ha pagato Cruciani, ho mangiato anche una buona bistecca". Il gioco è troppo divertente per non continuare e infatti la conduttrice chiede: "Cristina e non ti sei perdutamente innamorata?" e Plevani: "No, io Cruciani no. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda" e Gentili le chiede se ritrova delle similitudini in loro:

Sotto certi aspetti sì, due stronzi. Ma in senso anche simpatico, non è un buono Cruciani, è uno stronzo sotto tanti aspetti, ma per questo piace.