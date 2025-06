video suggerito

L'Isola dei famosi 2025, Mirko Frezza e Ahlam eliminati: chi sono i concorrenti in nomination Nella puntata del 18 giugno dell'Isola dei Famosi 2025 è stato eliminato Mirko Frezza che ha persino rifiutato l'ultima spiaggia. Al televoto flash è stata eliminata Ahlam. In nomination questi naufraghi: Jey, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti.

Nella puntata dell'Isola dei Famosi del 18 giugno ecco chi è stato eliminato: Mirko Frezza. Nel corso della serata è successo di tutto, persino una rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. C'è stato anche un eliminato al televoto flash per quanto riguarda i naufraghi dell'ultima spiaggia: è stata eliminata Ahlam. Per quanto riguarda Mirko Frezza, è stato salvato per l'ultima spiaggia e poteva se voleva restare, ma alla fine ha deciso di andare via. A fine puntata sono finiti al televoto concorrenti: Jey, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti.

Chi è stato eliminato nella puntata del 18 giugno dell’Isola dei famosi

La prima a essersi salvata è stata Patrizia Rossetti, poi nel testa a testa tra Mirko Frezza e Teresanna Pugliese, l'eliminato è stato proprio il romano: "Ringrazio per essere arrivato fino a qui e dico grazie anche agli italiani che mi rimandano a casa. È vero che sono un paraculo, perché non ho grande scolarizzazione. Però sono un paraculo buono, perché tutti se ne accorgono". E ancora: "Ringrazio chi ha voluto me a quest'Isola, perché è venuto fuori un altro Mirko". Mirko Frezza ha avuto la possibilità di restare all'ultima spiaggia, ma ha rifiutato.

Chi sono i concorrenti in nomination all’Isola dei famosi

Con Omar Fantini leader e quindi immune, le nomination del 18 giugno sono state palesi: Cristina Plevani ha votato per Jey; Teresanna Pugliese ha votato per Cristina Plevani; Loredana Cannata vota per Jey; Jey Lillo ha votato per Cristina Plevani. Patrizia Rossetti nomina Mario Adinolfi, mentre quest'ultimo decide di votare Jey. Infine è la nomination di Fantini che manda al televoto proprio Patrizia Rossetti.

Cosa è successo nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi 2025

È stata la puntata della resa dei conti, come scritto anche nelle anticipazioni. Tra Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza ha abbandonato Mirko Frezza. C'è stato poi un televoto flash tra i naufraghi dell'ultima spiaggia: tra Jasmine, Paolo, Alam e Dino esce Ahlam. Ospiti in studio ci sono stati Giuseppe Cruciani e Scintilla. I toni si sono subito accessi portando addirittura a una rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso durante la prova della mini partita di palla a nuoto. Alle accuse di violenza sulle donne nei confronti di Giarrusso, la moglie presente in studio si è accaldata minacciando querele. La ex Iena è stato protagonista anche di uno scambio con Cristina Plevani, che lo ha accusato di essere un classista, mandandolo anche a quel paese. Ancora Omar Fantini ha tirato un sospiro di sollievo nel sapere che Selvaggia Lucarelli non fosse presente. Colpo di scena finale: Mirko Frezza destinato all'ultima spiaggia, ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco.