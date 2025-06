video suggerito

Dino Giarrusso contro Cristina Plevani all'Isola: "Hai fatto solo il GF", scoppia la lite: "Classista, vai a fare in c**" Puntata turbolenta quella dell'Isola dei Famosi trasmessa mercoledì 18 giugno. Dino Giarrusso e Cristina Plevani hanno avuto uno scontro in diretta.

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata dell'Isola dei famosi 2025 trasmessa mercoledì 18 giugno, Jasmin Salvati, Ahlam El Brinis, Paolo Vallesi e Dino Giarrusso si sono ricongiunti al gruppo dei naufraghi. Per mettere un po' di pepe, Veronica Gentili ha pensato di fare ascoltare ai concorrenti cosa hanno detto di loro i naufraghi dell'ultima spiaggia. Poi, però, è scoppiata una lite in diretta tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso.

Cosa ha detto Dino Giarrusso su Cristina Plevani

Il video trasmesso da Veronica Gentili iniziava con quanto è stato detto su Cristina Plevani. Secondo Jasmin Salvati, la naufraga farebbe ben poco: "Poi dice che noi non facciamo mai niente. Ha iniziato a sbattere i piedi e a lanciare i sassi sulla spiaggia". Ahlam El Brinis le ha dato ragione: "Cristina non fa un ca**o dalla mattina alla sera". Spietato Dino Giarrusso:

Che cosa ha fatto negli ultimi venticinque anni di vita Cristina Plevani? Niente. È una che 25 anni fa ha vinto la prima edizione del Grande Fratello e da allora non ha fatto nulla.

Giarrusso ha criticato anche Patrizia Rossetti, accusandola di passare le giornate "a lamentarsi" e "a dire parolacce". E su Teresanna: "È una bugiarda, pesante, sguaiata, sempre a strillare. Mi diceva "Tu strisci", forse perché è abituata a strisciare come è abituata a mentire". Tornati in diretta, il clima si è acceso.

Lite in diretta tra Cristina Plevani e Dino Giarrusso

In diretta, Veronica Gentili ha chiesto a Cristina Plevani di replicare all'accusa di non avere fatto niente eccetto il Grande Fratello. La concorrente non si è di certo tirata indietro:

Se per essere qualcuno come persona devo elencare titoli di studio e lavori, non sono come Dino. Dino per me è un classista, che giudica le persone solo se hanno un titolo di studio. Lui ci ha fatto un elenco di titoli e di conoscenze. Io in 25 anni sono una persona normale, con un lavoro normale, ma di certo non mi sento inferiore a Dino Giarrusso. Posso accettare che a una persona io possa non piacere. Ma fuori dall'isola di incontrare alcune di queste persone non me ne frega nulla.

Dino Giarrusso si è risentito: "Classista non lo accetto. Ho passato tutta la vita a combattere il classismo. Da giornalista, da politico, da inviato delle Iene. Farsi dire che sono come la sabbia nelle mutande da una persona che negli ultimi 25 anni ha fatto poco, non soltanto lavorativamente". Alcuni naufraghi si sono scagliati contro Dino Giarrusso accusandolo di insultare Cristina Plevani. Giuseppe Cruciani, presente in studio, ha invitato Giarrusso a non divagare e ha spiegare cosa intendesse quando ha detto che Plevani in 25 anni non ha fatto niente:

Non è che se uno non va in televisione, non si fa vedere nei programmi, significa che non ha fatto niente. Cristina la conosco da tanti anni, fa l'istruttrice di nuoto, fa lavori degnissimi. Penso che tu le debba chiedere scusa.

I naufraghi si sono alzati in piedi per applaudirlo. Dino Giarrusso, allora, ha fatto un passo indietro: "Se si è sentita offesa dalle mie parole, le chiedo scusa". Ma lei ha replicato con un sonoro: "Ma vai a fare in c**o. Io ti ho insultato? Ho detto sabbia nelle mutande, ma fattela una ca*** di risata".

Giarrusso litiga anche con Veronica Gentili

Giarrusso si è scaldato anche con Veronica Gentili, che a suo dire avrebbe giustificato Cristina Plevani: "Sabbia nelle mutande è un insulto". E la conduttrice ha replicato: "È un'offesa ma è contestuale. Tu hai dato un giudizio sui suoi 25 anni di vita solo perché non era in televisione". Ma il concorrente ha insistito: "Ho detto che essere criticato da una persona che è scomparsa negli ultimi 25 anni non mi cambia la vita". Simona Ventura è intervenuta per rimarcare che Cristina Plevani è uscita vincitrice della prima edizione del Grande Fratello che faceva "il 75% di share e che poi ha deciso di tornare una persona normale, è una persona che merita tanti applausi".