Raffaella Mennoia scrive a Giulia Stabile: “Sono stati giorni duri, ma tu splendi anziché piangere” Di recente la ballerina si era sfogata sui social raccontando un periodo particolarmente buio per lei. Dopo l’esibizione sul palco del Love Mi al fianco di Fedez, Raffaella Mennoia le dedica dolci parole si sostengo: “La danza salva e tu la omaggi con la tua luce. Brilla”.

A cura di Giulia Turco

Per Giulia Stabile è un periodo no. Di recente la ballerina si è sfogata con i suoi follower, condividendo un momento particolarmente buio che sta attraversando in cui i pensieri negativi sembrano aver preso il sopravvento. A salvarla c’è la danza, con la quale riesce a condividere il suo stato d’animo anche ai suoi fan, oltre all’amore delle persone a lei più vicine.

Il messaggio di Raffaella Mennoia per la ballerina

Non manca mai il supporto di Raffaella Mennoia sul lavoro, l’autrice che dalla partecipazione di Giulia Stabile ad Amici non l’ha praticamente più lasciata. Le due hanno stretto un legame dolcissimo e l’autrice è diventata per la ballerina una vera e propria spalla sulla quale contare. Dopo l’esibizione di Giulia sul palco del LoveMi al fianco di Fedez e Francesca Michielin, Raffaella Mennoia le dedica dolci parole di conforto sui social: “So di essere esagerata con te, ma ogni volta che balli mi fai emozionare. Sono stati giorni duri, ma tu splendi, anche quando vorresti piangere un po’. La danza salva e tu la omaggi con la tua luce. Brilla, ti voglio bene”.

Lo sfogo di Giulia Stabile sul suo periodo difficile

“Vi capita mai di avere dei periodi bui? In cui siete stanchi di lottare, di versare lacrime.. Periodi in cui non vi sentire abbastanza, sentire di non volere più vincere, periodi in cui i vostri pensieri negativi riescono a prendere totalmente il controllo…”, ha condiviso la ballerina con i suoi follower. “Non mi appartiene mostrarli pubblicamente”, ha detto a proprio dei suoi sentimenti. “Però questa volta ho deciso di mettermi a nudo”. Da qualche settimana si rincorrono voci di una presunta crisi sentimentale con Sangiovanni, il cantante con il quale ha intrapreso una relazione durante la sua partecipazione ad Amici. I diretti interasti però non ha mai confermato né smentito. “Lui è e resterà per sempre il primo grande amore", si è limitato a dire Giulia in un’intervista al settimanale Grazia.