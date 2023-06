Truffa a nome di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia: “Fate attenzione” I social media sono da sempre un terreno fertile per la proliferazione di truffe di questo tipo, sfruttando l’immagine dei personaggi famosi. Questa volta è toccato proprio a Maria De Filippi.

La solita storia di certe pagine social che si inventano guadagni vertiginosi nel giro di quattro settimane sfruttando il nome e l'immagine di un personaggio famoso. In questo caso si tratta di Maria De Filippi, come ravvisato da alcuni utenti e dalla stessa Raffaella Mennoia, braccio destra della signora della televisione. La pagina promette guadagni super facili: "Maria De Filippi ha ufficialmente aperto l’accesso a un programma in cui ogni italiano può guadagnare 230-480 euro. Nuovo programma con il miglior software di trading automatico”. È tutto finto, ovviamente.

La precisazione di Raffaella Mennoia

Nonostante siano ormai tutti abbastanza smaliziati dal riconoscere certi post malevoli, c'è sempre qualcuno che potrebbe cascare suo malgrado in questo tipo di truffe. Per questo motivo, Raffaella Mennoia ha voluto pubblicare lo screen dell'annuncio di questa pagina social che promette guadagni facili con il trading automatico e precisare, senza fornire altri dettagli, che non si tratta di niente di ufficiale legato a Maria De Filippi: “Ovviamente è una truffa, fate attenzione grazie“, questo il messaggio che è stato scritto su Instagram dall'autrice dei programmi della Fascino.

Quando il nome dei personaggi famosi viene sfruttato per le truffe online

I social media sono da sempre un terreno fertile per la proliferazione di truffe di questo tipo. Da Instagram a TikTok fino a Facebook, le pagine social fasulle che propongono questo tipo di servizi sono sempre in aumento, utilizzando la faccia di personaggi famosi. Spesso accade proprio a questi personaggi che sono dei veri e propri beniamini soprattutto per le fasce over del nostro Paese. Ad esempio, era già successo a Mara Venier e anche a Gabriel Garko, che aveva dichiarato che c'era qualcuno che si spacciava per lui chiedendo soldi. La strategia è sempre quella: sfruttando il nome e l'immagine di celebrità amate e rispettate, queste pagine cercano quindi di guadagnare la fiducia delle persone, presentandosi come account ufficiali o affiliati. E a quel punto, per chi ci casca è finita.