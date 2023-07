Raffaella Mennoia: “Assunta ad Amici prima di Maria De Filippi, di fronte a lei ero in imbarazzo” Raffaella Mennoia ricorda i suoi esordi ad Amici e Uomini e Donne, trasmissioni (all’epoca ancora una sola, prima di essere differenziate) alle quali ha cominciato a partecipare prima ancora che arrivasse Maria De Filippi alla conduzione.

A cura di Stefania Rocco

Raffaella Mennoia ricorda i suoi esordi a Uomini e Donne e Amici, trasmissioni (all’epoca ancora una sola) alle quali ha cominciato a partecipare all’epoca in cui Maria De Filippi non era ancora la conduttrice. Il timone, infatti, era affidato a Lella Costa che fu proprio Maria a sostituire in tv durante la maternità della collega. Oggi braccio destro della mente di Fascino, Raffaella fu selezionata da Alberto Silvestri, storico autore del programma. “Per caso un giorno ho accompagnato un'amica a una delle prime edizioni di Amici del sabato pomeriggio, condotta da Lella Costa. Ero tra il pubblico e, a un tratto, sono intervenuta”, ha ricordato Raffaella in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, “A fine puntata, Alberto Silverstri, autore storico del programma, ha voluto conoscermi meglio. Era anche lui appassionatissimo di teatro, ne parlammo a lungo. Dopo un po', mi propose di entrare a lavorare in redazione. Accettai”.

Il primo incontro tra Raffaella Mennoia e Maria De Filippi

Raffaella ricorda il suo primo periodo dietro le quinte della trasmissione. Oggi ha 49 anni, all’epoca aveva circa 20 anni: “Ero molto a disagio. Ero giovane, inesperta e mi trovai a lavorare con persone molto preparate. C'era la redazione di Maurizio Costanzo, con donne davvero super. Durante il primo anno di Uomini e donne ero in stanza con persone più adulte. Mi sentivo come sulle uova, non sapevo nemmeno quando respirare”. Il primo incontro con Maria De Filippi sarebbe arrivato solo poco tempo più tardi:

Lei, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. La prima volta che l'ho conosciuta ero molto in imbarazzo, perché io ero abituata a vederla sempre, ma da casa. Era gentile, serena, infaticabile, rispettosa del lavoro di tutti e di rara educazione.

Il braccio destro di Maria De Filippi: “Per me è un faro”

“Non è cambiata da allora, è rimasta così. Maria è un faro per me, un esempio. Cura le produzioni della Fascino con energia e dedizione uniche. È una donna generosa, che non lesina complimenti verso chi lavora con lei, spesso dà alla redazione tanti meriti, togliendoseli lei” aggiunge ancora l’autrice, oggi autrice dei principali programmi di Maria, da Uomini e Donne a Temptation Island. A poco a poco, alla stima professionale si è aggiunta l’amicizia:

