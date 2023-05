Il ritorno di Temptation Island, Raffaella Mennoia: “Al pubblico mancava quel sano divertimento” La nuova edizione del programma è in fase di produzione e Raffaella Mennoia conferma che, dopo un anno di sperimentazione con Ultima Fermata, la squadra di autori è tornata a concentrarsi sulle dinamiche più tradizionali del format.

A cura di Giulia Turco

Temptation Island torna in tv dopo un biennio di assenza che non è passato inosservato al pubblico di Canale 5. Il format sui sentimenti, prodotto da Banijay e condotto nella versione italiana da Filippo Bisciglia, sarà di nuovo in onda nell’estate 2023, a grande richiesta. A svelare i primi dettagli è Raffaella Mennoia, storica autrice dei programmi di Maria De Filippi.

Dopo Ultima Fermata si torna alla formula tradizionale

I casting sono finiti da pochi giorni e la nuova edizione del programma targato Fascino è in fase di produzione. In un’intervista esclusiva all Magazine di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia conferma che, dopo un anno di sperimentazione con il format Ultima Fermata, la squadra di autori è tornata a concentrarsi sulle dinamiche più tradizionali di Temptation Island. “C’è quasi sempre la cappia in cui sembra che ci sia chi ama di più e che ama dimeno. E quello che ama di meno di solito si chiede ‘Mi amerà come lo amo io? Mi tradirà?’”. Dunque, stando alle anticipazioni dell'autrice, sembra che si tornerà su uno schema classico, basato sulla tentazione e il possibile tradimento.

Quando torna Temptation Island in tv, tutti i dettagli

La decima edizione del programma è ormai alle porte. Temptation Island torna in prima serata su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno. Le registrazioni, che dovrebbero essere iniziate proprio in questi giorni, dovrebbero avere come location sempre l’Is Morus Relais in Sardegna, luogo ormai affezionato per il pubblico di Canale 5. Quest’edizione dovrebbe confermare la presenza in conduzione di Filippo Bisciglia, che negli anni ha alternato il suo ruolo con Alessia Marcuzzi. Insomma, un ritorno particolarmente atteso per Canale 5, che dovrebbe garantire alla rete ottimi ascolti: “Credo che più di tutto ai telespettatori siano mancati quel sano divertimento e quella immedesimazione che coinvolgono un po’ tutti”, ha sottolineato Mennoia.