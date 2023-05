Temptation Island 2023, la decima edizione riparte lunedì 26 giugno La nuova edizione di Temptation Island partirà ufficialmente su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno, come annunciato dai listini di Publitalia. Le registrazioni del programma condotto da Filippo Bisciglia partiranno nei prossimi giorni.

La nuova edizione di Temptation Island partirà ufficialmente su Canale 5 a partire da lunedì 26 giugno, come annunciato dai listini di Publitalia. Le registrazioni del programma condotto da Filippo Bisciglia partiranno nei prossimi giorni. Dopo un anno di pausa, i fan del popolare show estivo di Canale 5 possono tirare un sospiro di sollievo. La decima edizione di Temptation Island non dovrebbe avere VIP tra le coppie, ma solo personaggi comuni. Potrebbero comunque esserci personaggi che gravitano intorno al mondo dei social e dello spettacolo.

Dove si gira Temptation Island 2023

Uno dei risvolti più interessanti di Temptation Island 2023 riguarda la location. Quest'anno, le coppie, i tentatori e le tentatrici saranno ospiti di un resort in Sardegna per circa venti giorni. Il format sarà sempre lo stesso: le coppie verranno separate e inizieranno la convivenza con tentatori e tentatrici. Le coppie non avranno mai modo di comunicare se non vedendo i video degli uni e degli altri: l'unica possibilità sarà il falò di confronto. In quel momento, i partecipanti capiranno se uscire dal programma ancora come coppia oppure separati.

Filippo Bisciglia ha condotto nove edizioni su dieci di Temptation Island.

La storia di Temptation Island

Temptation Island 2023 sarà la decima edizione da quando ha cambiato nome, l'undicesima se comprendiamo "Vero Amore" del 2005 condotto da Maria De Filippi. Sarà un'edizione molto attesa perché nel 2022, il programma non è andato in onda. L'ultima edizione, la nona, infatti è andata in onda in prima serata su Canale 5 dal 30 giugno al 27 luglio 2021. Un totale di sei puntate condotte da Filippo Bisciglia. Per lui, la prossima edizione sarà la nona conduzione del programma. Nel 2020, infatti, condusse Alessia Marcuzzi. La versione Vip del programma, invece, ha avuto due edizioni, nel 2018 e nel 2019, condotte da Simona Ventura e Alessia Marcuzzi.