Raffaella Mennoia commenta Temptation Island invernale e Uomini e Donne con gli amici a quattro zampe

Raffaella Mennoia è la donna dietro il grande successo di Temptation Island. È l'autrice, la curatrice e la selezionatrice del programma che anche quest'anno, dopo la pausa Covid, torna a creare un grande legame con il pubblico, fortificati da grandi ascolti. Ma cosa si nasconde dietro questo programma? È davvero così semplice, come certe semplificazioni, anche certi strafalcioni linguistici dei protagonisti (si veda il monologo assurdo di Giuseppe "American Boy"), a volte suggeriscono? Raffaella Mennoia ne parla con Tv Sorrisi e Canzoni: "Dietro c’è una grande preparazione, il casting inizia a marzo, i provini durano tre mesi, io vedo personalmente tutte le coppie". E la lezione più importante, che arriva dalla sua Maestra: "La scuola di Maria De Filippi ti insegna che bisogna seguire la verità e la verità non è mai deludente".

I casting di Temptation e gli ascolti tv

Temptation Island quest'anno ha una media ascolti ragguardevole: 3.5 milioni per uno share che tocca anche punte del 28%. La Mennoia commenta: "I dati di ascolto non sono mai scontati. Per di più siamo stati fermi una stagione e questo è un programma che va in onda solo per sei puntate all’anno e non ha una lunga storia". E sulla scelta delle coppie, quest'anno sono state provinate più di cento coppie: "Circa 120 per arrivare a sceglierne sette. È importante incontrarle e osservarle di persona, perché c’è una sensazione che mi arriva subito e che poi condivido con gli altri autori". Da cosa capisce chi scegliere: "A volte basta una frase che fa la differenza. Per questo non abbiamo mai mostrato i provini, perché le cose che ci vengono dette sono davvero riservate e private".

La differenza con i format degli altri paesi

Il "viaggio dei sentimenti", uno slogan ereditato dal format originale che è comunque diverso da quello che viene proposto in Italia, come ammette fieramente la stessa Raffaella Mennoia: "Noi non facciamo vedere molto, nel racconto c’è una linea narrativa che si fonda sull’immaginazione di quello che succederà. Non si vede niente più di un bacio. Nella storia di Gabriela e Giuseppe si è vista solamente una porta chiusa (quella nel villaggio dei single, dove è partito il bacio con Fouad). Le altre edizioni in giro per il mondo sono molto più esplicite in alcune situazioni. Noi pensiamo non ce ne sia bisogno, non va urtata la sensibilità di chi guarda".

Perché Temptation Island piace così tanto

A differenza della visione generalizzata, quella proposta anche da Enrico Vanzina che a Fanpage.it ha dichiarato come il programma sia la versione della commedia all'italiana declinata in televisione, la Mennoia si dichiara "controcorrente": "Penso che la gente si appassioni a “Temptation” non tanto per vedere le corna, o fino a un certo punto. Le persone vogliono vedere se quella coppia ce la farà a sopravvivere alle tentazioni. Non tifano perché due si lascino, ma perché tornino insieme".

Temptation Island invernale e Uomini e Donne a quattro zampe

Mediaset durante la presentazione dei palinsesti 2023/2024 ha annunciato un Temptation Island invernale, a riguardo Raffaella Mennoia si sbilancia un minimo sulla location: "È una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male". L'ipotesi che il reality dei sentimenti possa spostarsi in una baita può risultare quindi plausibile. E riguardo Uomini e Donne con gli amici a quattro zampe, la nota autrice, che spesso condivide il suo amato bull terrier di nome Saki con Maria De Filippi, ha confermato che le intenzioni ci sarebbero tutte: "Mi piacerebbe fare qualcosa nella prossima stagione di Uomini e donne per i nostri amici a quattro zampe. Mi riempirebbe il cuore di gioia, avendo anche fondato un’associazione, “L’arca degli amici”, per la cura e la tutela dei cani".