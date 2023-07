Temptation Island, Gabriela dopo il falò: “Io e Giuseppe ricominciamo, ma voglio dimostrazioni” Le prime parole di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara dopo il secondo falò di confronto a Temptation Island 2023, programma dal quale hanno deciso di uscire insieme lasciando il passato alle spalle.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo il secondo falò di confronto, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island 2023. Il ragazzo ha chiesto di poterla incontrare di nuovo e, per la prima volta, ha confessato di averla tradita. Lei ha ammesso di volerci provare, ma alla condizione di un reale cambiamento nel loro rapporto. Ecco le prime parole dopo il confronto e la scelta di dare una seconda possibilità alla loro storia.

Le prime parole di Gabriela e Giuseppe dopo il falò di confronto

Gabriela e Giuseppe hanno parlato della loro decisione alle telecamere di Witty Tv, subito dopo il confronto avuto nella puntata del 17 luglio di Temptation Island. Lei è disposta a dare una seconda possibilità al fidanzato, nonostante il tradimento, con la promessa di vedere in lui un comportamento diverso e confidando di volerci andare piano:

Non l'ho mai visto così, mai. Mi è sembrato sincero. Mi fa piacere, però comunque rimango in punta di piedi. Mi deve dimostrare, piano piano da stasera. All'inizio non mi mancava proprio. Da quando ho iniziato a vedere i video stavo malissimo. Ho avuto paura, ho iniziato a pensare che gli piacesse quell'altra persona. Devo ricominciare da zero. Non è abitudine, è amore. Ci metto una pietra sopra e vado avanti.

Anche Giuseppe ha raccontato le sue impressioni, più consapevole di se stesso e con la voglia di avere Gabriela nella sua vita, lasciandosi il passato alle spalle:

Penso si sia visto il cambiamento, ho scoperto davvero che effetto mi fa. Un'emozione troppo forte, la sento sempre. Ho buttato tutto alle spalle, dentro di me sento che mi sono liberato. Ora non ho più nulla da dire.

Il secondo confronto di Gabriela e Giuseppe a Temptation Island

Nel corso della puntata del 17 luglio del programma, Giuseppe ha chiesto a Filippo Bisciglia di poter incontrare di nuovo Gabriela perché ha sentito una mancanza troppo forte. Ha ammesso di averla tradita, ma vuole recuperare il rapporto e le ha chiesto scusa:

Ti chiedo scusa. In questi anni ti ho detto parecchie bugie, non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. Ora è arrivato il momento di ricominciare, da qui. Quello che pensavi era vero, che parlavo con delle ragazze, che andavo a ballare, è vero che ti ho tradita. La cosa più dolorosa era dirti che non era vero, stavo male.

Gabriela ha subito replicato ammettendo di volerci riprovare, ma a una sola condizione: