Temptation Island, Gabriela vorrebbe vedere Giuseppe: “Non ci sto qui a guardare che si fa la storia” Durante la seconda puntata di Temptation Island la resistenza della coppia formata da Gabriela e Giuseppe è al limite. Lei vede delle immagini che la fanno soffrire e vorrebbe vederlo, ma il single Fouad la fa desistere.

La seconda puntata di Temptation Island mostra nuovi risvolti per le coppie che, ormai, si sono messe alla prova per testare la forza del loro amore. Tra i fidanzati che, da subito, hanno avuto momenti di cedimento ci sono Gabriela e Giuseppe che, infatti, in questo secondo appuntamento arriveranno ad un punto davvero difficile per la resistenza della loro storia che dura già da sette anni.

La sofferenza di Gabriela

Già dopo la prima puntata, Gabriela pur mostrandosi delusa dall'atteggiamento del fidanzato, che non disdegnava la compagnia di una delle tentatrici, Roberta, non aveva esitato a manifestare le sue fragilità: "Mi dico in continuazione non lo amo, non lo amo, ma non è vero, mi manca, mi sento sola. Rido, ma sto morendo dentro", aveva detto tra le lacrime alle sue compagne d'avventura. Nel frattempo, Giuseppe, nel villaggio dei fidanzati ha ammesso di trovarsi in difficoltà: "Venti giorni così sono tanti, non so se resisto, ho notato che lei non va a dormire se non vado io". Queste dichiarazioni avevano scosso non poco Gabriela che in un momento di rabbia, era sul punto di chiamare il falò, ma le altre fidanzata l'hanno fatta desistere. Nel corso del falò, però, i nuovi video mostratigli da Filippo Bisciglia rovesciano completamente le carte in tavola.

Il flirt tra Giuseppe e Roberta

In un video la vicinanza tra Giuseppe e Roberta è sempre più evidente, i due battibeccano mostrandosi gelosi l'uno dell'altra e Gabriela sbotta: "Ma non ho capito, loro qua stanno litigando, per chi ha parlato con chi? E io che ci sto a fare qua?". Il video va avanti con Giuseppe che parlando con gli altri ragazzi dice: "La testa mi dice divertiti, prendi in mano la tua vita", Gabriela non riesce a sopportare la visione di queste immagini e scoppia a piangere:

Prima di venire qua mi diceva fai la brava, mi raccomando, fidati di me. Ma io adesso non ce la faccio più, sto troppo male, non posso farmi del male così da sola, basta, io lo voglio vedere. Quello è lo sguardo che fa a me, non posso vedere che lui qua si fa la storia.

Gabriela chiede a Vittoria di vedere il video al posto suo, perché non riesce a sostenere la tensione. Nelle immagini girate nel villaggio dei fidanzati, Giuseppe e Roberta sono sempre più vicini e flirtano, tra giochi di sguardi e battute, lui le fa capire che vorrebbe sentirla fuori dal programma. Con i ragazzi, poi, si confida dicendo: "Mi piace troppo parlare con Roberta, mi è scoppiato una scintilla, un fuoco". Sentite queste parole, Gabriela va nel pallone e pensa di voler chiedere il falò di confronto.

Il single Fouad fa cambiare idea a Gabriela

Filippo prova a dissuaderla, chiedendogli di pensarci: "Sto soffrendo da Gennaio, non voglio soffrire più, sto scappando dalla realtà, come ho fatto sempre" e Filippo le chiede: "Ma secondo te è una cosa giusta scappare dalla realtà o è meglio decidere, capire".

Arrivata nel villaggio, si sfoga con uno dei single, Fouad, dicendogli: "Ma io lo voglio lasciare, non posso stare con una persona come questa, basta, glielo devo dire". Lui, però, la fa ragionare: "Se adesso lo chiami, tu ci ritorni con questa persona qua, datti del tempo, soffri qua". Gabriela, quindi, si calma e gli promette che ci penserà su.