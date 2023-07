Temptation Island, Giuseppe in lacrime per la vicinanza di Gabriela al single Fouad: “C’è attrazione” Al falò dei fidanzati di Temptation Island, Giuseppe vede per la prima volta alcuni video della fidanzata Gabriela e scopre la sua vicinanza al single Fouad: “Ho visto che c’è molta attrazione verso quel ragazzo, che schifo”. Poi si lascia andare alle lacrime.

A cura di Elisabetta Murina

Al falò dei fidanzati di Temptation Island, Giuseppe vede per la prima volta alcuni video della fidanzata Gabriela e della sua vicinanza al single Fouad. L'atteggiamento della fidanzata lo infastidisce parecchio, tanto che una volta lasciata la spiaggia, scoppia a piangere.

La vicinanza di Gabriela al single Fouad

Nel villaggio delle fidanzate, Gabriela si è avvicinata al tentatore Fouad che sembra colpirla sempre di più, tra sguardi complici e risate. La ragazza si confida con le compagne riguardo a come si sente quando è vicino a lui: "Mi piace Fouad, mi mette a disagio. Lui viene, io scappo. Non riesco a guardarlo più di un minuto negli occhi. Lui mi fissa proprio".

La reazione di Giuseppe ai video della fidanzata

"Se la sta vivendo meglio di me, ho visto che c'è molta attrazione verso quel ragazzo", commenta Giuseppe dopo aver chiuso il computer con il video della fidanzata. Poi continua: "Lo pensa molto. Se da gennaio non capisce più nulla più, perché stava con me? Vuol dire che facevi la doppia faccia con me". Giuseppe lascia il falò e si prende un momento per stare solo, tornando in spiaggia e lasciandosi andare alle lacrime: "Che schifo, sono arrabbiato. Sto scoprendo che allora in 7 anni teneva tutto dentro. Spero di capire ancora meglio la persona che è".